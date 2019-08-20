Все мероприятия, которые пройдут во время WorldSkills в парках Казани, можно посетить бесплатно

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Мероприятия, которые пройдут во время WorldSkills на общественных пространствах Казани, жители и гости столицы Татарстана могут посетить бесплатно. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Все, что я рассказывал про парки — Горкинско-Ометьевский лес, Центральный парк культуры и отдыха, набережную озера Кабан, улицу Баумана, — все эти программы будут в ежедневном режиме на безвозмездной основе. Мы приглашаем всех желающих на эти мероприятия, включая концерты, выставки, SkillsBazaar, — участие будет бесплатным», — сообщил спикер.

Он добавил, что билет необходимо приобрести в случае посещения театров или музеев.

К слову, 6 театров Казани — театр им. Г. Камала, театр Качалова, ТЮЗ и другие – раньше начали театральный сезон и подготовили для гостей и жителей столицы Татарстана специальные программы, включая премьеры.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в преддверии мирового чемпионата WorldSkills Kazan, а также в дни его проведения в столице РТ состоится более 50 культурно-развлекательных мероприятий.

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