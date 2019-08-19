Во время проведения WorldSkills в Казани пройдет более 50 культурно-развлекательных мероприятий

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В преддверии мирового чемпионата WorldSkills Kazan, а также в дни его проведения в столице РТ состоится более 50 культурно-развлекательных мероприятий. Об этом рассказали на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Особое внимание хочу обратить на культурную программу в дни проведения чемпионата. С 20 по 27 августа в Казани состоится более 50 мероприятий, и уверен: каждое найдет своего зрителя. Продлен театральный сезон, запланированы этнические и гастрономические фестивали, многочисленные выставки и ярмарки», — сообщил первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров.

Одним из ярких событий станет инсталляционное шоу на Спасской башне Казанского Кремля. С 21 по 23 августа с 9 часов вечера здесь будут представлены проекции классических произведений мирового и отечественного искусства.

У Центра семьи «Казан» с 23 по 25 августа развернется гастрономический фестиваль «Вкусная Казань».

В Горкинско-Ометьевском лесу любой желающий сможет посмотреть трансляцию церемонии открытия и закрытия WorldSkills Kazan 2019, а также прямые включения с площадок чемпионата.

В парке им. Горького днем откроется площадка Skills Bazaar с мини-мастерскими, а вечером — зона фуд-корта. Параллельно на сцене парка будет проходить концертная программа с участием музыкальных групп и диджеев.

На Набережной озера Кабан свое мастерство продемонстрируют современные татарские группы и артисты, которые представят разнообразные театральные постановки.

На улице Баумана будет организована концертная программа с участием национальных творческих коллективов и пройдут мастер-классы по танцам и игре на национальных инструментах.

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