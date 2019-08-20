В дни открытия и закрытия WorldSkills движение в Казани ограничат за два часа до начала церемоний

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В столице Татарстана 21, 22 и 27 августа ограничат движение на прилегающих к стадиону «Казань Арена» улицах. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела реализации спортивных проектов аппарата исполкома города Роман Ивачев.

«Будет ряд ограничений движения. 21 августа – репетиция церемонии открытия, 22 августа – сама церемония открытия, а 27 августа – мероприятия по закрытию. Соответственно, будут вводиться ограничения за два часа до начала мероприятий, они будут действовать еще два часа после их окончания», – проинформировал спикер.

Кроме того, представитель исполкома предупредил, что автомобили, оставленные во внутридомовом проезде, прилегающем к улице Чистопольская, эвакуируют.

«Хочу обратить внимание всех, что эта территория будет зачищена в рамках обеспечения безопасности стадиона и прибывающих туда зрителей. Я прошу жителей Казани отнестись с пониманием к данному вопросу. Я знаю, что люди, которые живут в этих домах, привыкли оставлять там свои машины. Поэтому им желательно заранее продумать, где они смогут оставить свои авто», – посоветовал Ивачев.

Помимо этого, он упомянул участки улично-дорожной сети города, на которых окажется ограничено движение. Их ранее перечисляло ИА «Татар-информ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.