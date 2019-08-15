Летчика-героя, спасшего пассажиров самолета Airbus A-321, наградят медалью Совета муфтиев РФ

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Председатель ДУМ РФ, муфтий шейх Равиль Гайнутдин наградит пилота-героя, спасшего пассажиров самолета Airbus A-321, Дамира Юсупова медалью Совета муфтиев РФ «За заслуги», информация опубликована на официальной странице СМР в Instagram.

«Наш единоверец Дамир Юсупов и его коллега Георгий Мурзин совершили поистине героический подвиг, по воле Всевышнего экстренно посадив самолёт Москва — Симферополь. Дамира Юсупова по праву можно назвать достойным сыном татарского народа», — приводятся в сообщении слова Равиля Гайнутдина.

Напомним, 42-летний пилот самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из московского аэропорта «Жуковский» в Симферополь, Дамир Юсупов смог посадить терпящий бедствие лайнер на кукурузном поле и спас жизнь свыше 230 человек.

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