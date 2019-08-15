Татар-информ

15 августа 2019, 20:54

Общество

Летчика-героя, спасшего пассажиров самолета Airbus A-321, наградят медалью Совета муфтиев РФ

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Общество

Летчика-героя, спасшего пассажиров самолета Airbus A-321, наградят медалью Совета муфтиев РФ

Фото: instagram.com/smr__official/

42-летний капитан воздушного судна Дамир Юсупов посадил лайнер на кукурузном поле и спас жизнь более 230 человек.

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Председатель ДУМ РФ, муфтий шейх Равиль Гайнутдин наградит пилота-героя, спасшего пассажиров самолета Airbus A-321, Дамира Юсупова медалью Совета муфтиев РФ «За заслуги», информация опубликована на официальной странице СМР в Instagram.

«Наш единоверец Дамир Юсупов и его коллега Георгий Мурзин совершили поистине героический подвиг, по воле Всевышнего экстренно посадив самолёт Москва — Симферополь. Дамира Юсупова по праву можно назвать достойным сыном татарского народа», — приводятся в сообщении слова Равиля Гайнутдина.

Напомним, 42-летний пилот самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из московского аэропорта «Жуковский» в Симферополь, Дамир Юсупов смог посадить терпящий бедствие лайнер на кукурузном поле и спас жизнь свыше 230 человек. 

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Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин наградит пилота Дамира Юсупова По представлению членов Президиума СМР и Президиума ДУМРФ Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин наградит командира воздушного судна Дамира Юсупова, который героически проявил себя при посадке самолёта с 226 пассажирами и 7 членами экипажа на борту, Медалью Совета муфтиев России «За заслуги». «Наш единоверец Дамир Юсупов и его коллега Георгий Мурзин совершили по истине героический подвиг, по воле Всевышнего экстренно посадив самолёт Москва- Симферополь Дамира Юсупова по праву можно назвать достойным сыном татарского народа. В Священном Коране сказано: «...кто сохранит жизнь одному человеку, тот словно сохранит жизнь всему человечеству», - сказал духовный лидер российских мусульман. Напомним, 15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом Москва - Симферополь, летевший из аэропорта Жуковского, совершил жесткую посадку в Подмосковье сразу после взлета. По данным авиакомпании, у лайнера загорелся правый двигатель после того, как в него попали птицы. По последним данным, на борту находились 226 пассажиров, включая шесть детей, а также семь членов экипажа. #муфтийшейхравильгайнутдин #дамирюсупов #уральскиеавиалинии #георгиймурзин #москвасимферополь #ислам #мусульмане #герои #смр #думрф

Публикация от Совет муфтиев России (@smr__official)

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