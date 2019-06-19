Казань надеется бесплатно получить от Европейской ассоциации зоопарков шимпанзе и горилл

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Обновляемый Казанский зоопарк, строительство которого вышло на финишную прямую, претендует на шимпанзе и горилл, которых столице Татарстана может бесплатно выделить Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказала заместитель директора Казанского зоопарка Гузель Горбанева.

«Поскольку мы входим в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов и работаем по программе сохранения редких видов, то, конечно, мы заинтересованы по ней бесплатно получить животное. Но в таком случае кураторы этих видов животных должны обязательно приехать в Казань и лично осмотреть условия, которые мы подготовили. Мы претендуем на шимпанзе и на горилл», — сообщила Горбанева.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», от немецкого зоопарка казанский может получить шесть шимпанзе. Но выдача заключения о пригодности вольеров, подчеркнула собеседница агентства, возможна только после полной сдачи объекта. А этого пока не произошло. Кроме того, бесплатно при самом оптимистичном сценарии ассоциация предоставляет только животных, перевозку, таможенные расходы должен взять на себя принимающий зоопарк.

«А это тоже огромные деньги — будем обращаться к спонсорам. К тому же, я знаю, что именно на горилл большая очередь из зоопарков, входящих в ассоциацию. Но мы осознанно хотели для Казани экзотических животных — „африканцев“. Яркие представители — это африканские слоны, жирафы, носороги и как раз гориллы (человекообразные всегда интересны)», — пояснила Гузель Горбанева.

При этом она отметила, что зоопарк столицы Татарстана — не первоочередной для международной организации. Множество европейских зоопарков давно знакомы и сотрудничают друг с другом, тем более что по сравнению с расстояниями в России расположены совсем рядом. Приоритетным для ассоциации является представительство редких видов животных в зоопарках Европы. Тем не менее несколько лет назад, напомнила Горбанева, по такой программе Казани удалось получить самку белого барса.

Пока же в старой части Казанского зоопарка ждут переселения на территорию строящейся «Реки Замбези» гамадрилы, сурикаты, антилопы гну и две молодые львицы. Крупные животные, в числе которых планируются и слоны, пока даже не на пути в Казань. Из старожилов нового вольера дожидается, например, бегемотица Захария.

«Работа по формированию коллекции животных сейчас только идет. Может быть, сначала новый зоопарк откроется при неполном заполнении, частично, ведь, помимо того, чтобы приехать сюда, животные должны еще месяца два адаптироваться в новых условиях. А если мы не успеем получить больших животных, заполнять только маленькими неинтересно. Пока, например, проблема вывезти каких-либо животных из питомников Африки из-за карантина», — резюмировала Горбанева.

О проекте обновления Казанского зоопарка стало известно осенью 2014 года. Тогда мэру Ильсуру Метшину представили эскизный проект. Строительство первой очереди, благодаря которой территория зоопарка увеличится на 2/3, ведется с 2015 года. Новая территория получила название «Река Замбези», она занимает 6,7 га на берегу озера Кабан. Сюда решено поселить 34 вида африканских экзотов.

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