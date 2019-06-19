Татар-информ

19 июня 2019, 19:14

Общество

Казанская «Река Замбези» станет первым зоопарком в России с африканскими слонами

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Общество

Казанская «Река Замбези» станет первым зоопарком в России с африканскими слонами

Фото: Владимир Васильев

Директор казанской «Реки Замбези» рассказал о новых животных и казусах во время стройки.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В Казани новая территория зоопарка «Река Замбези» станет первой обладательницей африканских слонов среди зоопарков России. Об этом сообщил сегодня журналистам директор казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов.

«Здесь будут уникальные животные. К примеру, в российских зоопарках нет африканских слонов, а в Казани они будут. В России есть гориллы, но не во всех зоопарках. У нас более чем за 200-летнюю историю зоопарка горилл не было», – сказал спикер.

Строительство первой очереди проекта обновления и расширения казанского зооботсада ведется с 2015 года. Новая территория, получившая название «Река Замбези», располагается на берегу озера Кабан на площади 6,7 га. Здесь будут жить крупные экзотические животные – слоны, жирафы, носороги, гориллы, шимпанзе. Всего в африканскую экспозицию войдут 34 вида животных. Во время стройки не обошлось без внештатных ситуаций.

«Во время стройки не обошлось без непредвиденных ситуаций. Изначально строили вольер для белых носорогов, но так случилось, что они в природе исчезли. Куратор нам предложил вместо пары белых носорогов доставить пятерых: двух самцов и трех самок. Если бы мы создавали такие условия, то половина новой территории должна была быть отдана только под носорогов. Мы не смогли придти к такому решению, и нами было предложено приобрести пару черных носорогов. У них свой характер, более агрессивный, чем у белых. Нужно было переделать вольер», – сообщил директор зоопарка.


 

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