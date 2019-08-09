(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Сегодня координатор программы по шимпанзе Том де Джон посетил территорию нового казанского зоопарка «Река Замбези», — сообщается в официальном аккаунте казанского зооботсада в Instagram.
«Масштабность проведенных работ и общая концепция зоопарка произвели на координатора положительное впечатление», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Том де Джон выступил в роли независимого эксперта ЕАЗА и оставил рекомендации по улучшению вольера для шимпанзе.
По его словам, после внесения изменений с учетом рекомендаций Казанский зооботсад может рассчитывать на получение шести шимпанзе от немецкого зоопарка.
Как отметил директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов, внести необходимые изменения возможно за полтора месяца.
Ранее «Татар-информ» сообщало, что новая территория зоопарка «Река Замбези» станет первой обладательницей африканских слонов среди зоопарков России.
Строительство первой очереди проекта обновления и расширения казанского зооботсада ведется с 2015 года. Новая территория, которая получила название «Река Замбези», находится на берегу озера Кабан на площади 6,7 га. Здесь будут жить крупные экзотические животные — слоны, жирафы, носороги, гориллы, шимпанзе. Всего в африканскую экспозицию войдут 34 вида животных.
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Добиться соответствия Создать животным максимально комфортные условия для проживания на территории зоопарка - первоочередная задача, не всегда учитывающаяся строителями. Ведь знать все о содержании тех или иных видов животных простому обывателю необязательно - для этого имеются специалисты. Один из таких специалистов, координатор программы по шимпанзе Tom de Jongh посетил территорию нового зоопарка "Река Замбези". Масштабность проведенных работ и общая концепция зоопарка произвели на координатора положительное впечатление. Выступая в роли независимого эксперта ЕАЗА, Tom de Jongh оставил ряд рекомендаций по улучшению вольера для шимпанзе, отметив, что после внесения изменений с учетом рекомендаций, Казанский зооботсад может рассчитывать на получение 6 шимпанзе от Немецкого зоопарка. Директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов отметил, что внести необходимые изменения вполне возможно за 1,5 месяца.