«Кусочек Африки в сердце Казани»: Ильсур Метшин проинспектировал завершение стройки «Реки Замбези»

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Настоящим «Магадаскаром», кусочком Африки в сердце Казани назвал сегодня новую часть казанского зоопарка «Реку Замбези» мэр Казани Ильсур Метшин. Градоначальник лично проинспектировал ход строительства, которое близится к завершению.

«Мы задержались со сроками строительства, были объективные и субъективные причины. Здесь столкнулись с теми вещами, которые не проходили. Мы – первый африканский зоопарк в России, в нашей полосе. Мы взяли на себя сложные задачи и понимали, что они будут, но не такого объема», – сказал сразу после обхода новой территории зоопарка Ильсур Метшин.

По его словам, африканские виды животных – самые посещаемые во всем мире. С учетом долгого зимнего периода в нашей полосе, по ходу строительства отдельные объекты приходилось допроектировать и перепроектировать. Стройка окончательно завершится в первых числа августа. Следующий этап касается приобретения и адаптации животных.

«Это сложнейший этап, который мы в России проходим первыми. Африканский слон, взрослый самец, доходит до 12 тонн. Его азиатский собрат весит 4-5 тонн. Представьте, это в три раза больше и тяжелее. Мы сюда берем породистых животных. К примеру, есть „Жигули“ старой модели, а есть „Мерседесы“. Мы берем „Мерседесы“ настоящих африканских кровей, которые будут размножаться и представлять собой ценность как для нашего зоопарка, так и для других зоопарков», — отметил Метшин.

Строительство первой очереди проекта обновления и расширения казанского зооботсада ведется с 2015 года. Новая территория, получившая название «Река Замбези», располагается на берегу озера Кабан на площади 6,7 га. Здесь будут жить крупные экзотические животные – слоны, жирафы, носороги, гориллы, шимпанзе. Всего в африканскую экспозицию войдут 34 вида животных.

«Мы все это делаем, в первую очередь, для наших жителей, для маленьких казанцев, а также для гостей столицы. Но мы еще думаем о науке. Следующим этапом станет зооботсад, это совместный проект с КФУ. Здесь будет присутствовать научная школа. Мы думаем всерьез о том, чтобы встать в ряд ведущих зоопарков мира как по составу животных и их разнообразию, так и, что называется, по качеству крови. Здесь будут породистые животные, которые будут представлять ценность для зоопарков мира», – подчеркнул мэр Казани.

В Казань уже доставлены гамадрилы, страусы, пантеровые черепахи, мартышки Бразза, сурикаты, даманы, дикдики, львы, голубые гну и другие животные. Пока они размещаются на территории старого зоопарка. Их переезд в новый дом планируется после полной сдачи объекта. Казанский зооботсад реализует программу «Друзья зоопарка».

«Важно, что впервые применена программа „Друзья зоопарка“, которую надо продолжать. На 114 млн рублей благодаря меценатам, бизнес-структурам и просто неравнодушным жителям приобретены братья наши меньшие. Мы их ждем с нетерпением. У каждого вида животных есть кураторы, они строгие и требовательные, и это правильно. Будет не только поэтапный завоз, но и поэтапный запуск каждой части зоопарка. Конкретные сроки не назову, не мы это будем решать. Общество защиты животных будет решать, когда та или иная часть зоопарка откроет свои двери для посетителей. Две третьих животных – около 70% – заедут уже в этом году. Следующая партия заедет в 2020 году, и этот процесс завершится в 2021 году», — пояснил Метшин.

Еще на 26% животных новой коллекции заключены договора купли-продажи. Их приобретение ожидается в сентябре-октябре текущего года. В их числе легендарные марабу и фламинго, белоголовые сипы, журавли венценосные, кафрский ворон, цапля египетская, зебры, гепарды, лемуры.

«Я, как многодетный папа, испытываю такое ощущение, как будто мы попали в „Магадаскар“: король-лев есть, слон есть, зебры мои родные уже ждут третий год, чтобы приехать сюда. Площадка для лемура готова. Это настоящий „Магадаскар“, настоящий кусочек Африки в сердце Казани. Хочу всех поблагодарить, кто участвует в строительстве зоопарка. Он станет большим подарком для жителей Казани», – заключил мэр Казани.



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