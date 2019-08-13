Татар-информ

13 августа 2019, 16:38

ОбществоЗдоровье и среда

Минлесхоз РТ: В 2020 году в Татарстане возродят дуб черешчатый и высадят саженцы вдоль Камы и Волги

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ОбществоЗдоровье и среда

Минлесхоз РТ: В 2020 году в Татарстане возродят дуб черешчатый и высадят саженцы вдоль Камы и Волги

Фото: архив/Александр Эшкинин, Султан Исхаков

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» республика подаст заявки на финансирование новых проектов.

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в 2020 году Татарстан подаст заявки для получения финансирования по двум новым проектам: выращиванию дуба черешчатого и высадке зеленых насаждений вдоль Волги и Камы. Об этом сообщил сегодня в ИА «Татар-информ» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Мы будем максимально использовать все возможности для привлечения федеральных средств. До 2024 года по двум основным показателям расписаны определенные разделы. По итогам 2019 года в рамках регионального проекта „Сохранение лесов“ Татарстану будет выделено федеральное финансирование в размере 87 млн рублей. Это средства на закупку лесопожарной техники и восстановление лесов. Мы стараемся максимально привлекать средства на уборку неликвидной древесины, в том числе от валежника», — сообщил министр.

По его словам, сейчас в республике ведутся проектные работы по возрождению и выращиванию сеянцев дуба черешчатого. Этот породный состав раньше был широко распространен в лесах республики, но в 1979 году очень сильные морозы практически его уничтожили. Деревья сохранились лишь в Кайбицком лесничестве.

«Чтобы увеличить масштабы высадки этого породного состава, мы планируем при поддержке федерального центра на базе существующего лесосеменного центра в Сабинском районе, где выращиваются хвойные породы и березы, внедрить выращивание дуба черешчатого. В рамках национального проекта будем заявляться на финансирование данного проекта. Сейчас идут проектные работы. До конца года мы должны пройти проектную экспертизу и получить окончательную стоимость проекта», — отметил Кузюров.

Кроме того, в рамках мероприятий по оздоровлению Волги Минлесхоз РТ выступил с инициативой по созданию зеленых насаждений вдоль Волги и Камы. Эта инициатива была поддержана Президентом РТ Рустамом Миннихановым и министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

«В прошлом году мы занимались подготовкой площадей вместе с муниципальными районами, которые примыкают к этим рекам. Задействовано около 13 районов и около 1200 га земли. Мы готовы на них высадить лесные насаждения и передать в дальнейшем в лесной фонд, поскольку деревья потребуют соответствующего ухода», — сказал Кузюров.

Спикер пояснил, что Татарстан определили в качестве пилотного региона по реализации данного проекта. В 2020 году специалисты Минлесхоза РТ намерены его реализовать при получении финансовой поддержки. Однако ограничиваться работой в течение одного года сотрудники ведомства не намерены.

«Хотим заявиться на проведение проекта до 2024 года, чтобы максимально засадить лесными насаждениями Волгу и Каму. Саженцы — большое подспорье в создании защитного барьера для недопущения диффузных стоков», — подчеркнул министр.

В рамках «майских указов» Президента РФ Владимира Путина определены несколько приоритетных нацпроектов, в том числе «Экология». Он рассчитан до 2024 года и предусматривает 11 федеральных проектов. В настоящее время Татарстан участвует в трех из них — «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и «Сохранение лесов». В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» региону будут выделены субвенции в сумме 271,5 млн рублей.

Региональный проект «Сохранение лесов» будет реализовываться в Татарстане с 2019-го по 2024 год. Его основная цель – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Для достижения этой цели установлены два основных показателя: отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, а также ущерб от лесных пожаров

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