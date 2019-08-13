Минлесхоз РТ: В рамках проекта «Сохранение лесов» в РТ появятся две новые пожарно-химические станции

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). По итогам 2019 года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» Татарстану будут выделены средства в размере 87 млн рублей, в том числе около 50 млн рублей – на закупку техники. Об этом сообщил сегодня в ИА «Татар-информ» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«В рамках регионального проекта в 2019 году в Татарстане закупят 36 единиц специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техники и другого оборудования на общую сумму 49 млн рублей. Это 15 единиц лесокультурной техники (10 лесопосадочных машин, 3 культиватора, 2 лесных плуга) и 21 единица лесопожарной (5 пожарных автоцистерн, 4 универсальных лесопожарных комплекса УЛПК-4П, 4 переносные мотопомпы, 3 малых лесопатрульных комплекса „УАЗ-390945“, 2 бульдозера „ВТГ-100“ и 3 вахтовых автобуса „УАЗ-2206“)», – сообщил он.

В целях обнаружения и тушения лесных пожаров на территории лесного фонда в Татарстане действуют 18 пожарно-химических станций второго типа при лесхозах и 5 пожарно-химических станций третьего типа при ГБУ РТ «Лесопожарный центр».

«В планах на 2019 год — создание и укомплектование двух новых пожарно-химических станций второго типа на территории Нижнекамского и Нурлатского муниципальных районов. Численность лесопожарных формирований на территории республики составляет 651 человек, оснащенность — 319 единиц различной техники», — сказал Кузюров.

В рамках «майских указов» Президента РФ Владимира Путина определены несколько приоритетных нацпроектов, в том числе «Экология». Он рассчитан до 2024 года и предусматривает 11 федеральных проектов. В настоящее время Татарстан участвует в трех из них — «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и «Сохранение лесов». В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» региону будут выделены субвенции в сумме 271,5 млн рублей.

Региональный проект «Сохранение лесов» будет реализовываться в Татарстане с 2019 по 2024 год. Его основная цель – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в стопроцентном соотношении к 2024 году. Для достижения этой цели установлены два основных показателя: отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, а также ущерб от лесных пожаров.

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