Минлесхоз РТ: В 2019 году в лесном фонде Татарстана пожаров не зафиксировано

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В 2019 году в лесном фонде Татарстана пожаров не зафиксировано. Об этом сообщил сегодня в ИА «Татар-информ» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«За обстановкой в лесах ведется космический мониторинг. С 15 апреля по 13 августа текущего года с помощью программы для обнаружения пожаров зарегистрировано 895 термических точек на землях иных категорий на территории республики. Это май – июнь месяцы, так называемые сельхозпалы. Переход огня грозит возникновением лесного пожара в лесном фонде», – сказал он.



Согласно данным Кузюрова, в Татарстане благодаря слаженной работе инспекторов, лесоводов и органов исполнительной власти муниципалитетов удалось избежать чрезвычайных ситуаций в ходе пожароопасных периодов с 2011-го по 2018 год. В этом году пожароопасный сезон в лесах стартовал с 15 апреля.

В целях обнаружения и тушения лесных пожаров на территории лесного фонда в Татарстане действуют 18 пожарно-химических станций второго типа при лесхозах и 5 пожарно-химических станций третьего типа при ГБУ РТ «Лесопожарный центр». В планах на 2019 год – создание и укомплектование новых двух пожарно-химических станций второго типа на территории Нижнекамского и Нурлатского муниципальных районов. Численность лесопожарных формирований на территории республики составляет 651 человек, оснащенность – 319 единиц различной техники.

«На случай ЧС предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований с общей численностью около 3 тысяч человек, в оснащении которых имеется 612 единиц различной техники. В то же время предусматривается привлечение сил и средств организаций, осуществляющих и не осуществляющих использование лесов, численностью 3300 человек, в оснащении которых имеется 741 единица техники», – отметил спикер.

В рамках регионального проекта в 2019 году в Татарстане закупят 36 единиц специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техники и другого оборудования на общую сумму 49 млн рублей. Это 15 единиц лесокультурной техники (10 лесопосадочных машин, 3 культиватора, 2 лесных плуга) и 21 единица лесопожарной (5 пожарных автоцистерн, 4 универсальных лесопожарных комплекса УЛПК-4П, 4 переносные мотопомпы, 3 малых лесопатрульных комплекса «УАЗ-390945», 2 бульдозера «ВТГ-100» и 3 вахтовых автобуса «УАЗ-2206»).

В рамках «майских указов» Президента РФ Владимира Путина определены несколько приоритетных нацпроектов, в том числе «Экология». Он рассчитан до 2024 года и предусматривает 11 федеральных проектов. В настоящее время Татарстан участвует в трех из них – «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и «Сохранение лесов». В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» региону будут выделены субвенции в сумме 271,5 млн рублей.

Региональный проект «Сохранение лесов» будет реализовываться в Татарстане с 2019-го по 2024 год. Его основная цель – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Для достижения этой цели установлены два основных показателя: отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, а также ущерб от лесных пожаров.





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