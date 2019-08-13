Минлесхоз РТ: Воспроизводство лесов будет полностью восстановлено к 2024 году

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Баланс выбытия и воспроизводства лесов в стопроцентном соотношении будет обеспечен в Татарстане к 2024 году. Об этом сообщил сегодня в ИА «Татар-информ» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.



«Региональный проект „Сохранение лесов в РТ“ будет реализовываться в республике с 2019 по 2024 год. Его основная цель — обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Для достижения этой цели установлены два основных показателя. Это отношение площади лесов восстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, а также ущерб от лесных пожаров», — проинформировал спикер.

Проектное значение первого показателя в 2019 году составляет 62%. В текущем году были проведены работы по лесовосстановлению и лесоразведению на площади 2471 га, в том числе мероприятия по искусственному лесовосстановлению на площади 1729 га, комбинированному лесовосстановлению – 34 га, содействию естественному лесовосстановлению – 542 га, лесоразведению – 165,7 га. Согласно данным на 13 августа текущего года, отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составляет 66%.

Для проведения лесовосстановления в прошлом году в 51 лесном питомнике было выращено более 30 млн штук стандартного посадочного материала. «В этом году планируется вырастить такое же количество сеянцев и саженцев и заготовить более 11,4 тыс. кг семян основных лесообразующих пород. На сегодняшний день собрано 879 кг семян или 8 процентов от плана», — сказал спикер.

Говоря о втором показателе, докладчик сообщил, что в Татарстане благодаря слаженной работе инспекторов, лесоводов и органов исполнительной власти муниципалитетов удалось избежать чрезвычайных ситуаций в ходе пожароопасных периодов с 2011-го по 2018 год. В этом году пожароопасный сезон в лесах стартовал с 15 апреля.

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