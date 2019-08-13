Минлесхоз РТ: Сосны в пригородных лесах Татарстана гибнут от корневой губки

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Хвойные деревья в пригородных лесах Татарстана гибнут от корневой губки. Об этом сообщил сегодня в ИА «Татар-информ» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Для нас это очень больная тема. Гибель деревьев зависит от климатических условий и состояния почвы. Что касается породного состава, если взять хвою, то мы очень страдаем от корневой губки. Есть такая болезнь. Она связана с изменениями на почве. Эффективный метод борьбы с ней – метод топора. Нам приходится осуществлять санитарные рубки. Такие лесонасаждения признаются потерянными», — сообщил он.

Спикер добавил, что лесоводы республики стараются своевременно очищать леса от пораженных деревьев. Этим болезням наиболее подвержены пригородные леса. Корневая губка поражает хвойные деревья, в основном сосну. Поэтому специалисты Минлесхоза РТ и подведомственных организаций намерены максимально разворачивать работы по уборке неликвидной древесины в первую очередь в пригородных лесах.

«Есть большие очаги поражения осины. В процессе роста — в первые десять лет бывают очаги гниения. Площади ежегодно обследуются. В этом году обнаружено около тысячи гектаров таких очагов. Составлены соответствующие лесопатологические акты, проведены проверки участков, которые будем готовить к санитарным рубкам и последующему лесовосстановлению», — сказал Кузюров.

Гость «Татар-информ» также проинформировал, что в Сабинском районе республики есть специализированная лаборатория, где проводятся опыты и выводятся новые породные составы деревьев, которые имеют большой процент приживаемости.

«У нас выведен такой породный состав, как триплоидная осина. Первые площади в Билярском лесничестве мы уже опробовали, посадили порядка 20 гектаров. Деревья показали хороший рост и практически не подвержены процессу гниения. В этом году во время весенней посадки мы посадили эти сорта осины на 45 гектарах в Закамье. Это позволит нам в будущем выращивать не подверженные гниению лесные культуры», — заключил министр.

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