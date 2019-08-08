Татар-информ

8 августа 2019, 14:28

ОбществоЗдоровье и среда

Глава Минтруда РТ поздравила с рождением первенцев две сельские семьи и вручила автокресла

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ОбществоЗдоровье и среда

Глава Минтруда РТ поздравила с рождением первенцев две сельские семьи и вручила автокресла

Фото: Салават Камалетдинов

10168 семей из Татарстана получают ежемесячную федеральную выплату в связи с рождением первенца.

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В гостях у двух сельских семей из Татарстана, где недавно родились первенцы, побывала сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она поздравила молодых родителей с рождением малышей и вручила подарки.

«Главное – не останавливаться на достигнутом. Пусть ваш дом наполняется детским смехом, радостью и счастьем. Поздравляю с рождением малыша и желаю вам всего самого наилучшего», – сказала гостья, обращаясь к молодой паре, недавно переехавшей из Высокогорского района в поселок Константиновка.

Александра и Артем Большаковы познакомились в Бирюлинской средней школе во время учебы. Сейчас ей 23 года, а ему – 24. Александра учится на заочном отделении в ветеринарной академии, до рождения ребенка работала в ветеринарной клинике фельдшером. Молодые люди знакомы с начальных классов, но начали встречаться ближе к окончанию школы. Свадьбу сыграли в 2016 году.

«Наши отношения начались, когда я училась в 11-м классе. Сначала мы переписывались в социальной сети, потом Артем предложил встречаться. Встречались в общей сложности 2,5 года, потом поженились», – рассказала Александра.

Женщина воспользовалась двумя мерами социальной поддержки. Поскольку всю жизнь прожила в сельском районе и родила первенца в возрасте до 25 лет, она получила республиканскую единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Кроме того, семья оформила федеральную ежемесячную выплату, размер которой в 2019 году составляет 8896 руб. По словам молодой мамы, эти выплаты – существенное подспорье для семейного бюджета.

«Ребенка кормим смесями, которые сейчас достаточно дорогие. Большая часть ежемесячных выплат уходит на детское питание и памперсы. С единовременной выплаты мы купили коляску, обустроили детскую комнату», – продолжила рассказ Александра.

Семья Большаковых приобрела новую квартиру в ипотеку. Как говорит глава семейства, если бы не социальные выплаты, то было бы трудно выплачивать ежемесячные взносы за квартиру. Их сыну Марку исполнилось четыре месяца. Рождение малыша стало для семьи большой радостью, которую молодые люди захотели разделить со всем миром.

«Мы хотели поделиться радостью, что у нас родился сыночек. Оставили заявку на сайте Минтруда РТ, пригласили министра в гости, но сами до конца не верили, что она к нам приедет. Нам позвонили из соцзащиты в понедельник. Визит Эльмиры Амировны для нас стал приятной неожиданностью», – рассказали молодые люди.

В этот же день Эльмира Зарипова побывала в гостях в семье Газизовых, проживающих в селе Высокая Гора. Эта молодая семья также воспользовалась республиканской единовременной выплатой в размере 50 тыс. рублей и сейчас получает ежемесячные федеральные выплаты на первенца. Эта пара также знакома со школьной скамьи.

«Мы учились в одной школе, общались и встречались девять лет. Свадьбу сыграли два года назад. У нас родилась дочь, сейчас ей четыре месяца. Мне 24 года, я – студентка очного отделения медуниверситета. Супруг сейчас работает один, поэтому ежемесячные выплаты нам очень помогают», – рассказала Диляра Газизова.

Ежемесячные пособия семья тратит полностью на ребенка: покупает детские смеси и памперсы. Также молодые люди откладывают деньги на покупку зимних санок для малышки. Главе семейства Рустему 26 лет, он работает в строительной компании отделочником.

«Быть отцом для меня – большое счастье. Это просто неописуемое чувство, эйфория. Конечно, содержать сейчас одному всю семью нелегко, но нам помогают родители. Ежемесячная выплата для нас весьма ощутима, это хорошая добавка к семейному бюджету», – сообщил мужчина.

Эльмира Зарипова пожелала обеим семьям счастья и благополучия и вручила в подарок детские автомобильные кресла. В настоящее время количество получателей ежемесячной федеральной выплаты в республике составляет 10168 человек, из них родивших малышей в 2019 году – 2104 человека. Кроме того, в Татарстане предоставляются единовременные выплаты молодым мамам, проживающим на селе не менее трех лет и родившим первенца после 1 января 2018 года в возрасте до 25 лет и третьего ребенка в возрасте до 29 лет. Согласно данным на начало августа, новую выплату уже получили 2785 жительниц сел Татарстана, родивших первенца, и 541 женщина, в чьей семье родился третий ребенок.

 

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