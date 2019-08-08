Минтруд РТ: «Сельские» выплаты повышают рождаемость в районах Татарстана

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Новые меры социальной поддержки в Татарстане позволяют удержать уровень рождаемости в республике, а в отдельных сельских районах стали стимулом для повышения данного показателя. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.



«В республике были введены “сельские” выплаты для жительниц сельской местности в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка в размере 50 тыс. рублей и для мам третьего ребенка в размере 100 тыс. рублей единовременно. Этой мерой социальной поддержки в 2018 году воспользовались 2016 женщин. Это реальная поддержка, которая позволяет нам держать уровень рождений, а в отдельных сельских районах поднимать рождаемость», — сказала она.

Единовременные выплаты предоставляются мамам республики, проживающим на селе не менее трех лет и родившим первенца после 1 января 2018 года в возрасте до 25 лет и третьего ребенка в возрасте до 29 лет. Согласно данным на начало августа, новую выплату получили 2785 жительниц сел Татарстана, родивших первенца, и 541 женщина, в чьей семье родился третий ребенок.

«Показатели рождаемости первых и третьих детей в семьях растут в Актанышском, Аксубаевском, Арском, Апастовском, Лаишевском, Мамадышском, Муслюмовском районах, на Высокой горе. В 2018 году доля первых рождений в Татарстане составляла 39%. По итогам первого полугодия 2019 года падения данного показателя не произошло, он составляет около 40%. Мы держим эту планку по рождению первых детей», — подчеркнула Зарипова.

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