Минтруд РТ: С 2020 года в Татарстане семьи с детьми начнут получать дополнительные выплаты

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Целый ряд дополнительных выплат для семей с детьми будет введен с 1 января 2020 года по решению Президента РТ Рустама Минниханова. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Благодаря решению Президента РТ Рустама Минниханова с 1 января 2020 года в Татарстане вводится ряд дополнительных выплат для семей с детьми. Во-первых, все многодетные семьи с доходом ниже прожиточного минимума будут освобождены от оплаты за детский сад. Во-вторых, в республике семьи, где доход ниже прожиточного минимума, на ребенка в возрасте до 3 лет будут получать электронные сертификаты ежегодно в размере 10 тыс. на приобретение лекарственных средств», – сказала она.

Министр отметила, что, к сожалению, в любой семье затраты на лекарства составляют значительную часть совокупного бюджета. Особенно такие затраты ощутимы в семьях, воспитывающих маленьких детей. Поэтому для молодых семей с низкими доходами, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, эта мера станет серьезной поддержкой.

«Помимо этого, для семей с пятью детьми и более с 1 января 2020 года вводится пособие для доведения дохода на каждого члена семьи до величины прожиточного минимума. 627 таких многодетных семей с низкими доходами будут получать на каждого более 4 тыс. рублей ежемесячно с нового года. Мы полагаем, что эти демографические меры позволят поддержать семей с детьми», – подчеркнула Зарипова.

Согласно ее данным, в целом затраты бюджета Татарстана на семьи с детьми составляют 21% или более 77 млрд рублей. Это общие затраты системы здравоохранения, образования и фонда обязательного медицинского страхования.



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