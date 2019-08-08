Эльмира Зарипова: С 2020 года изменились условия предоставления и размер выплаты на первенца

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). С 2020 года ежемесячная выплата на первенца в татарстанских семьях будет выплачиваться до достижения ребенком 3 лет, а не 1,5 года, как это было раньше. Кроме того, увеличена планка совокупного дохода семьи с 1,5 до 2 прожиточных минимумов. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Позитивным моментом является решение Президента РФ Владимира Путина о продлении ежемесячной выплаты на первого ребенка до достижения ребенком возраста трех лет — с января 2020 года. Второй момент — увеличивается доход семьи на человека до двух прожиточных минимумов. Таким образом, семьи, чей доход с 1 января 2020 года будет менее 60 тыс. 510 рублей, и где родился первый ребенок, смогут претендовать на данную выплату. Данные выплаты они будут получать до достижения ребенком возраста трех лет. С 1 января 2020 года размер выплаты составит 9 тыс. 373 рубля», — сказала она.

Федеральный закон № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», в соответствии с которым с 1 января 2020 года данная выплата будет предоставляться с учетом среднедушевого дохода семьи, не превышающего двух прожиточных минимумов на члена семьи, до достижения ребенком возраста 3 лет, был принят 2 августа 2019 года. Таким образом, в 2020 году выплата будет предоставляться семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий 20 тыс. 170 рублей.

В настоящее время такие ежемесячные выплаты выплачиваются семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2018 году эта сумма составляет 13 тыс. 713 рублей, а в 2019 году — 14 тыс. 34 рубля. Таким образом, доход семьи из трех человек в 2018 году не должен превышать 41 тыс. 139 рублей, а в 2019 году — 42 тыс. 102 рубля. Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением либо усыновлением первенца равен прожиточному минимуму для детей, установленному в субъекте страны за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Размер ежемесячной выплаты в 2018 году в нашем регионе составляет 8 тыс. 490 рублей, а в 2019 году — 8 тыс. 896 рублей.

«В настоящее время количество получателей президентской выплаты составляет 10 тыс. 168 человек, из них родивших в 2019 году — 2 тыс. 104 человека. Для молодой семьи такая ежемесячная выплата — серьезная поддержка и подспорье», — отметила Эльмира Зарипова.

Также по словам спикера, в целом на реализацию национального проекта «Демография» затрачены серьезные ресурсы. Бюджет данной программы по республике составляет около 1 млрд рублей.

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