Светлана Белова

1 августа 2019, 17:45

Происшествия

Арестованные в Казани сторонники ИГ* хотели отравить столовые МВД и ФСБ в Нижнекамске

Рекомендуем

Происшествия

Арестованные в Казани сторонники ИГ* хотели отравить столовые МВД и ФСБ в Нижнекамске

Фото: архив

По информации ФСБ, подозреваемые планировали еще и захват заложников.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Арестованные в Казани сторонники ИГ* собирались отравить столовые, в которых питаются сотрудники МВД и ФСБ Нижнекамска. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в УФСБ России по РТ.

Кроме того, Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов, по информации ФСБ, планировали захватить заложников из сотрудников силовых структур города.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Вахитовский районный суд Казани до 29 сентября отправил в СИЗО 43-летнего Ильшата Зайнагутдинова и 41-летнего Руслана Шамшутдинова. Оба работали в Нижнекамске в «Яндекс.Такси», у каждого из задержанных по трое детей.

Накануне обоих задержали сотрудники ФСБ. У задержанных изъяли компоненты для самодельных бомб и взрывчатые вещества.

 

*Исламское государство (ИГ) – террористическая организация, запрещенная на территории РФ. 

 

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Задержанный в Царицыно водитель «Яндекс.Драйв» арендовал авто, чтобы делать закладки наркотиков
Новости дня
19:08
Россияне стали тратить больше денег на онлайн-шопинг
18:52
Иван Гущин: Дом кавалерист-девицы Надежды Дуровой в Елабуге выбыл из списка охраняемых объектов

Участники первого заседания научно-методического совета по культурному наследию РТ предложили включить усадьбу Надежды Дуровой в список.

18:38
В Свияжске покажут спектакль с участием Розы Хайруллиной, гуляющей с коровами по острову

Спектакль покажут в рамках off-программы лаборатории «Свияжск АРТель», его поставит режиссер Вася Березин.

18:24
В Азнакаевском районе откроют обновленное здание ДОСААФ

Ремонт в помещении длился три года.

18:10
Минтимер Шаймиев откроет Х Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге

Государственный Советник РТ расскажет об особенностях полилингвального образования в Татарстане.

18:05
На время WorldSkills Kazan 2019 в Казани и Лаишевском районе РТ введут особый противопожарный режим

В период особого режима запрещается сжигание сухой травы и мусора, разведение костров на землях всех категорий, а также применение пиротехники.

17:54
В Казани можно будет собрать мусор на скорость и получить призы

4 августа в Казани пройдут международные «Чистые Игры», где каждый желающий сможет посоревноваться в скоростном сборе мусора.

17:45
Мобильное приложение Ак Барс Банка заняло первое место в рейтинге цифровизации мобильных банков

Уровень развития мобильных решений определялся с точки зрения бизнеса, клиентов и новых технологий.

17:45
Арестованные в Казани сторонники ИГ* хотели отравить столовые МВД и ФСБ в Нижнекамске

По информации ФСБ, подозреваемые планировали еще и захват заложников.

17:43
За вымогательство 40 млн у казанского бизнесмена «гастролеры» из Саратова отправились в колонию

Михаил Аванесян и Борис Навталян в течение года угрожали предпринимателю убийством и похищением родственников.

17:40
В нескольких домах в Приволжском районе Казани на сутки отключат воду

По заявкам жильцов будут размещаться автоцистерны с водой.

17:26
Рустам Нигматуллин: Татарское управление инкассации способствует развитию нашей экономики

Врио Премьер-министра РТ вручил госнаграды лучшим инкассаторам республики.

17:21
Задержанный в Царицыно водитель «Яндекс.Драйв» арендовал авто, чтобы делать закладки наркотиков

В арендном авто полицейские обнаружили два свертка желтого цвета, 90 маленьких пакетиков и банку с комкообразным веществом общим весом 115 г.

17:12
Производство микрофибры, 3D-заборы и радиаторы: ТОСЭР Татарстана пополнились новыми резидентами

Ожидаемый объем инвестиций новых резидентов достигает 1,56 млрд рублей.

16:55
В Нижнекамске водитель легковушки на «зебре» сбил женщину с ребенком

В результате ДТП 33-летняя женщина и 11-летняя девочка с различными травмами были доставлены в больницы.

16:54
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о фестивале судостроительства «Народная лодка»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

16:51
С начала года в Татарстане зафиксировано 9 случаев нападения на камеры фото- и видеофиксации

За первую половину 2019 года возбуждено 13 уголовных дел за оскорбление и применение насилия в отношении полицейских.

16:38
Казань вошла в топ-3 городов России для летнего отдыха в мужской компании

Наиболее популярным местом для летнего отдыха холостых мужчин оказалась столица страны Москва.

16:22
Иван Гущин: Работа волонтеров на объектах культурного наследия – востребованное направление

В Казани прошло первое заседание научно-методического совета по культурному наследию.

16:06
Фотограф и журналист ИА «Татар-информ» вышли в финал всероссийского конкурса «Буква А»

Жюри отметило работы сотрудников агентства в двух номинациях.

15:50
В цену билета на новый маршрут до Свияжска включили посещение всех музеев острова

На первом этапе реализации проекта один автобус будет совершать пять регулярных поездок.

15:42
Три волейболистки «Динамо-Казани» вошли в состав сборной России на олимпийский отборочный турнир

Соревнования пройдут со 2 по 4 августа в Калининграде.

15:36
Дожди и порывистый ветер вновь ожидаются в Татарстане

Днем температура воздуха на территории республики не поднимется выше +18 градусов.

15:20
В Набережных Челнах подземный переход на автостанции заработает в первый день осени

Подземный переход стоимостью чуть менее 90 млн рублей строится на республиканские средства.

15:13
Росгвардейцы увидели, что пьяный мужчина сел за руль и поехал по Тетюшам, остановили и задержали его

35-летнего нарушителя задержали и передали полицейским.

События