Арестованные в Казани сторонники ИГ* хотели отравить столовые МВД и ФСБ в Нижнекамске

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Арестованные в Казани сторонники ИГ* собирались отравить столовые, в которых питаются сотрудники МВД и ФСБ Нижнекамска. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в УФСБ России по РТ.

Кроме того, Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов, по информации ФСБ, планировали захватить заложников из сотрудников силовых структур города.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Вахитовский районный суд Казани до 29 сентября отправил в СИЗО 43-летнего Ильшата Зайнагутдинова и 41-летнего Руслана Шамшутдинова. Оба работали в Нижнекамске в «Яндекс.Такси», у каждого из задержанных по трое детей.

Накануне обоих задержали сотрудники ФСБ. У задержанных изъяли компоненты для самодельных бомб и взрывчатые вещества.

*Исламское государство (ИГ) – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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