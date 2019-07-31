(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Татарстане сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовили двое сторонников ИГ* на одном из объектов инфраструктуры республики, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«На месте планируемого преступления задержаны осуществлявшие его подготовку два гражданина РФ, являющиеся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, которые также причастны к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма», – уточнили в ЦОС ФСБ.

У задержанных были изъяты компоненты для самодельных бомб и взрывчатые вещества. В интересах следствия личности задержанных не разглашаются.

*Исламское государство (ИГ) – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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