(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Оба подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане сторонника ИГ* работали в «Яндекс.Такси» в Нижнекамске. Вахитовский районный суд Казани отправил второго задержанного, Ильшата Зайнагутдинова, в СИЗО до 29 сентября.

Как выяснилось, у Ильшата Зайнагутдинова трое детей, он из Нижнекамска, никогда раньше судим не был. Ранее суд арестовал и подельника Зайнагутдинова – Руслана Шамшутдинова.

«Я не согласен с обвинением. Мы были там вообще по другим мотивам. Мы были в шоке от того, что нашли у нас в машине. Я не понимаю, почему нас задержали. У нас по трое детей, зачем нам этим вообще заниматься?!», – пытался убедить суд в своей невиновности Зайнагутдинов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане предотвратили теракт, который готовили двое сторонников ИГ* на одном из объектов инфраструктуры. Они же вербовали местных жителей в террористические структуры и пропагандировали терроризм. У задержанных изъяли компоненты для самодельных бомб и взрывчатые вещества.

*Исламское государство (ИГ) – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.