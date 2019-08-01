Елена Кривопатре

1 августа 2019, 11:16

Происшествия

В Казани арестовали сторонника ИГ*, подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане

Рекомендуем

Происшествия

В Казани арестовали сторонника ИГ*, подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане

Фото: Елена Кривопатре

41-летний Руслан Шамшутдинов – первый из двух задержанных накануне мужчин отправился в СИЗО.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Вахитовский суд Казани арестовал сторонника ИГ*, подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане. Первый из двоих задержанных накануне, 41-летний Руслан Шамшутдинов, отправился в СИЗО до 29 сентября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сотрудники ФСБ и МВД предотвратили теракт, который готовили двое сторонников ИГ* на одном из объектов инфраструктуры. Кроме того, они вербовали местных жителей в террористические структуры и пропагандировали терроризм.

 

У задержанных изъяли компоненты для самодельных бомб и взрывчатые вещества.

«Мне все подкинули. Прошу обжаловать арест», – обратился Шамшутдинов к суду и адвокату.

В суде стало известно, что у Шамшутдинова трое детей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

*Исламское государство (ИГ) – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

 

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Ночью пьяный челнинец перерезал и поджег газовый шланг в квартире, едва не спалив дом
Новости дня
11:44
Оба подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане сторонника ИГ* работали в «Яндекс.Такси»

Суд арестовал и второго задержанного – 43-летнего Ильшата Зайнагутдинова.

11:43
Ночью пьяный челнинец перерезал и поджег газовый шланг в квартире, едва не спалив дом

В результате происшествия обгорели газовый шланг, счетчик и вытяжка в квартире на первом этаже пятиэтажки.

11:42
Казань может принять чемпионат России по легкой атлетике в 2020 году

Решение будет принято на осеннем заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики.

11:28
На домашней арене «Ак Барса» появилась новая разметка

Изменения обусловлены обновленными требованиями Федерации хоккея России и КХЛ.

11:16
В Казани арестовали сторонника ИГ*, подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане

41-летний Руслан Шамшутдинов – первый из двух задержанных накануне мужчин отправился в СИЗО.

11:12
Минсвязи РТ: Айрат Хайруллин приглашает татарстанцев на «Час IT-предпринимателя»

IT-предприниматели обсудили в Минсвязи РТ онлайн-платформу для оформления командировок и технологии виртуальной реальности в образовательном процессе.

11:05
«БМВ» вылетела в кювет после столкновения с «Дэу» по дороге в аэропорт Казани

По предварительным данным, водитель корейской легковушки был пьян.

10:52
На установку системы непрерывного контроля движения в РТ потратят более 110 млн рублей

Оборудование должно быть установлено на пяти региональных автодорогах.

10:38
Волейбольный клуб «Динамо-Казань» подписал контракт с капитаном сборной Доминиканы

Бетания де ла Крус выступает на позиции доигровщицы.

10:28
Возможность получать госномера у частников снизит стоимость услуги для татарстанцев

Упрощение механизма получения автомобильных номеров может привести к увеличению активности на сером рынке.

10:09
Из-за неисправной печи в бане на полуострове Щурячий под Казанью сгорели дачные дома

Огонь, вспыхнувший накануне вечером, охватил сразу шесть садовых домиков.

09:54
Кадровый вопрос и борьба с барьерами: В Альметьевске открылась сессия Совета по предпринимательству

Предприниматели, эксперты совета и представители муниципалитета обсудят основные проблемы бизнеса в Альметьевском районе.

09:45
На границе РТ и Самарской области в серьезном ДТП с микроавтобусом пострадали четыре человека

Авария произошла накануне днем недалеко от деревни Степное Мамыково.

09:33
Жители Казани сняли на видео затопленные после дождей улицы города

Видео затопленных улиц города появились на страницах в соцсетях.

09:30
Ремонт дорог и благоустройство сквера: челнинцы включились в разработку проекта «Наш двор»

«Единая Россия» выступила с инициативой запустить в Татарстане новую программу по обновлению придомовых территорий.

09:15
В «Татар-информ» расскажут об упрощенном порядке оформления недвижимости

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:10
Нижнекамский спортсмен завоевал «золото» чемпионата Европы по дзюдо

В финале Рустам Файзрахманов встретился с французом Джеромом Пейраром и смог его одолеть благодаря удушающему приему.

08:46
Шри-Ланка ввела для российских туристов бесплатные визы
08:30
ЦИК РТ: За неделю механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались 39 человек

Заявление можно подать через МФЦ, портал госуслуг, территориальную избирательную комиссию или участковую избирательную комиссию.

08:16
В Набережных Челнах построят двухэтажный крытый бассейн с ванной для синхронного плавания

Общая стоимость строительства здания составит 270 млн рублей.

08:00
Ёлка и Панайотов выступят на церемонии открытия WorldSkills Kazan

Открытие мирового чемпионата профессионального мастерства состоится в татарстанской столице 22 августа.

08:00
Ограждающую дамбу Нижнекамска планируют реконструировать за один миллиард рублей к 2021 году

Деньги на реконструкцию дамбы выделены в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ».

07:46
Почти 14 млн работающих пенсионеров РФ с 1 августа будут получать повышенные пенсии
07:30
Владимир Путин поручил увеличить количество грантов для выдающихся студентов
07:06
Рекордное число россиян посетило Турцию в июне 2019 года
События