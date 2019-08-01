В Казани арестовали сторонника ИГ*, подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Вахитовский суд Казани арестовал сторонника ИГ*, подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане. Первый из двоих задержанных накануне, 41-летний Руслан Шамшутдинов, отправился в СИЗО до 29 сентября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сотрудники ФСБ и МВД предотвратили теракт, который готовили двое сторонников ИГ* на одном из объектов инфраструктуры. Кроме того, они вербовали местных жителей в террористические структуры и пропагандировали терроризм.

У задержанных изъяли компоненты для самодельных бомб и взрывчатые вещества.

«Мне все подкинули. Прошу обжаловать арест», – обратился Шамшутдинов к суду и адвокату.

В суде стало известно, что у Шамшутдинова трое детей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

*Исламское государство (ИГ) – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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