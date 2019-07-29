Татар-информ

30 июля 2019, 04:23

Общество

Верхнеуслонцы попросили включить видеонаблюдение в обновленных дворах

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Общество

Верхнеуслонцы попросили включить видеонаблюдение в обновленных дворах

Фото: vuslon.ru

В Верхнем Услоне стартовал подготовительный этап разработки программы, куда входит обсуждение с жителями вопросов благоустройства дворов.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). С 2020 года в Татарстане стартует пятилетний проект «Наш двор», куда будут включены и верхнеуслонские дворы, пишет «Волжская новь».

Накануне в Верхнем Услоне стартовал подготовительный этап разработки программы, предусматривающий обсуждение с жителями многоквартирных домов вопросов благоустройства дворовой территории. С жителями Западного микрорайона (дома со 2-го по 6-й) встретился депутат Госсовета РТ Валерий Власов, выступивший инициатором благоустройства данного двора.

Парламентарий отметил, что проект «Наш двор» подразумевает совместную работу власти и жителей. Все предложения жильцов передадут в Министерство строительства и архитектуры РТ, где разработают необходимые стандарты.

«Я бы пожелал, чтобы кроме стандартов была и своя изюминка проекта с учетом ваших предложений. Поэтому необходимо обдумать, обсудить эти вопросы, зафиксировать ваши предложения», – отметил депутат.

Глава района Марат Зиатдинов также пояснил, что руководству района хотелось бы понять, какие виды работ необходимо планировать.

Пообщавшись с активными жителями микрорайона, депутат Госсовета РТ и руководители района вместе обсудили план благоустройства, который включит установку детских площадок, системы видеонаблюдения, ограждений, освещения, посадку кустарников, а также ремонт внутридворовых дорог.

«Вместе с вами мы создадим ухоженные пространства», – пообещал Валерий Власов в завершение встречи, поблагодарив сельчан за их активность.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что подобные встречи с жителями прошли в НижнекамскомЗаинском, Менделеевском и других районах республики.

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