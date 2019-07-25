Жители улицы Романтиков в Нижнекамске придумали, каким будет их двор

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе продолжаются встречи в рамках проекта «Наш двор». Накануне будущее своего двора обсуждали жители улицы Романтиков поселка Строителей. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Придомовая территория здесь всегда находится под пристальным присмотром жильцов. Они занимаются ее благоустройством и организацией праздников. Однако комплексного ремонта с обустройством дорог, парковочных мест, а главное, современного игрового комплекса, здесь ждут многие годы.





Свои идеи жители зафиксировали на карте-схеме. Старшее поколение попросило обратить внимание на безопасность будущей игровой зоны, чтобы она была огорожена. Автолюбители выступили за расширение парковочных мест. Группа активистов обратилась с просьбой сделать санитарную обрезку деревьев. Молодежь улицы Романтиков высказалась за оборудование спортивной площадки и наличие уличных тренажеров.





Все идеи и предложения нижнекамцев зафиксировали в протоколе для разработки концепции реконструкции двора. После этого начнется его проектировка.





Инициатива по благоустройству дворов получила поддержку Президента РТ Рустама Минниханова. Реализация программы запланирована на 2020 – 2024 годы. За этот период в республике планируется отремонтировать более 9 тысяч территорий.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.