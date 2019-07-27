Татар-информ

29 июля 2019, 04:13

Общество

Жители Менделеевска высказались за обустройство детской площадки и беседок во дворе

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Общество

Жители Менделеевска высказались за обустройство детской площадки и беседок во дворе

Фото: mendeleevskyi.ru

Предложения менделеевцеев систематизируют и передадут в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ для разработки дворов.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Жители домов по улицам Ушковых, 13, Профсоюзной, 5 и Юбилейной, 1 города Менделеевска в своем дворе хотят видеть детскую площадку. Это станет возможным благодаря республиканской программе по обновлению дворовых территорий «Наш двор», передает ИЦ «Менделеевск».

Депутаты Госсовета РТ – члены фракции «Единая Россия» выступили с инициативой разработать новую республиканскую программу «Наш двор». Президент РТ Рустам Минниханов поддержал эту идею и дал поручение разработать целевую программу благоустройства и ремонта дворов многоквартирных домов. С 2020 по 2024 годы планируется отремонтировать такие дворы во всех городах и районных центрах республики. В текущем году начался подготовительный этап.

На сегодняшний день организуются встречи и обсуждаются с жителями модели благоустройства территорий. В список включен двор, примыкающий к улицам Ушковых, Профсоюзной и Юбилейной. Жители трех домов обсудили будущие изменения с депутатами органов местного самоуправления, членами партии «Единая Россия» и представителями Совета района и исполкома.

Жильцы также высказались за новое освещение, установку беседок, скамеек, тротуара. Большое внимание уделили оборудованию детской площадки.

Предложения менделеевцеев систематизируют в региональном отделении «Единой России» и передадут в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ для разработки дворов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что лаишевцы предложили свои варианты обустройства дворовых территорий по программе «Наш двор».

 

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