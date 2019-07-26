Татар-информ

29 июля 2019, 00:33

Общество

В Заинске в рамках проекта «Наш двор» расширят парковки и установят спортплощадки

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Общество

В Заинске в рамках проекта «Наш двор» расширят парковки и установят спортплощадки

Фото: zainsk-inform.ru

Встреча была выдержана в формате живого диалога, где каждый житель мог задать главе района вопросы и предложить идеи по благоустройству двора.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В Заинске в рамках реализации программы «Наш двор» состоялась встреча главы Заинского района Разифа Каримова, кандидата в депутаты Госсовета РТ шестого созыва Николая Нефедова с жителями домов №8 по улицам Крупской и Энергетиков, передает «Заинск-информ».

Встреча была выдержана в формате живого диалога, где каждый житель мог задать главе района вопросы и предложить идеи по благоустройству двора.

Программа включает ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров, заездов во дворы, обустройство парковочных мест, установку игровых, детских, спортивных площадок, современных контейнеров для сбора мусора, озеленение придомовой территории, замену или модернизацию системы освещения.

Жительница дома № 8а по улице Крупской, молодая мама, воспитывающая пятилетнюю дочь, Юлия Иванова рассказала, что довольна тем, как в будущем преобразится их двор.

Юлия поведала, что руководство района вместе с жильцами обсуждает, какие малые архитектурные формы появятся в их дворе – качели, карусели, турники, а также тренажеры. Что жильцы хотят видеть на спортивной площадке – место для игры в волейбол или футбол, насколько лучше всего расширить парковку или сколько лавочек и урн для мусора нужно.

Все предложения жителей зафиксировали, они будут учтены при ремонтных работах, которые будут проводиться в ближайшие пять лет – с 2020 по 2024 годы. Подобные встречи с населением пройдут и в других дворах не только города, но и в микрорайонах.

 

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