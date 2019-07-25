Динара Прокопьева

25 июля 2019, 16:42

Общество

Детские рисунки во всю стену и зоны песка и воды: детсад «Бала-Сити» провел экскурсию для заведующих

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Общество

Детские рисунки во всю стену и зоны песка и воды: детсад «Бала-Сити» провел экскурсию для заведующих

Фото: Рамиль Гали

Руководители новых дошкольных учреждений Татарстана переняли методики, как творчески развивать малышей и учить нескольким языкам сразу.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Накануне открытия 29 новых детских садов в Татарстане для их заведующих провели экскурсию по полилингвальному детскому саду «Бала-Сити» в Приволжском районе Казани. Новые дошкольные учреждения, где почти половина мест отдана малышам ясельного возраста, возводятся в рамках национального проекта «Демография».

«Так как мы мультилингвальный детский сад, сегодня мы рассказываем о том, как можно создавать языковую среду в раннем дошкольном возрасте, делимся опытом и рекомендациями в этой области: с какого возраста начинать преподавать иностранные языки, как это делать», — рассказала гендиректор сети детских центров «Бала-Сити» Альбина Насырова.

Обучение языкам лучше начинать до четырех лет, считает руководительница «Бала-Сити». По ее мнению, не бывает бесполезных языков, их изучение в любом случае обогащает ребенка. Это нужно объяснять родителям малышей, которые пойдут в новые полилингвальные детсады Татарстана. Таким, например, планируется создать дошкольное учреждение в Приволжском районе Казани по ул. Профессора Камая.

«Новые садики, которые созданы в рамках нацпроекта, — они прекрасные: широкие коридоры, большие групповые пространства. Все остальное — за коллективом. То, что мы сегодня показываем, легко сделать своими руками. Так будет даже лучше, потому что ребенок не оценивает, насколько дорогая игрушка у него в руках. Важно развивать творческое мышление, использовать подручные средства. Главное, чтобы все это было со вкусом и на благо детей», — сказала гендиректор сети детских центров «Бала-Сити».

Во время экскурсии она также рекомендовала креативно подойти к оформлению новых детских садов, использовать для развития детей каждый квадратный метр площади. Так, например, на стенах в коридорах «Бала-Сити» установлены бизиборды. Это развивающие доски для детей с замочками, шнурками и другими простыми деталями, которые помогают ребенку быстрее понять окружающий мир.

«Каждому заведующему или методисту интересно увидеть среду. Мы акцентируем внимание на то, что в современных дошкольных учреждениях большое внимание должно уделяться пространству. Пространство — это как учитель, оно тоже развивает», — отметила Насырова. К примеру, в группах установлены емкости с водой и песком, чтобы дети исследовали материалы руками и развивали сенсомоторное мышление.

Заведующие обратили внимание на фотообои с рисунками воспитанников этого детсада во всю стену. По мнению руководительницы «Бала-Сити», таким образом можно показать ребенку ценность его работы. Кроме того, она посоветовала развешивать детские рисунки и обучающие таблички на уровне глаз ребенка.

«Не нужны большие средства. Нужен творческий поиск, нужно желание, нужны стремление и знания. Мы уже слышим отзывы от наших заведующих дошкольных учреждений, они фотографируют элементы, которые приемлемы в каждом дошкольном учреждении. Рада, что они сегодня увидели это дошкольное учреждение», — сказала председатель Госсовета РТ Татьяна Ларионова. Она также посетила «Бала-Сити», чтобы пообщаться с заведующими накануне открытия новых детских садов.

Ранее Ларионова раскритиковала названия новых детских садов за отсутствие креативности. Так, например, сразу три новых детских сада в Татарстане выбрали своим названием «Сандугач».

В рамках нацпроекта «Демография» до конца этого года планируется строительство 29 детских садов с ясельными местами. Группа контроля партии «Единая Россия» за исполнением нацпроектов регулярно проводит рейды по строящимся дошкольным учреждениям. Например, в Казани и Нижнекамске.

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