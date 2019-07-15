Татар-информ

15 июля 2019, 18:20

Общество

«Готовность детсадов на высоком уровне»: Ларионова проинспектировала ход нацпроектов в Нижнекамске

Рекомендуем

Общество

«Готовность детсадов на высоком уровне»: Ларионова проинспектировала ход нацпроектов в Нижнекамске

Фото: Владимир Васильев

«Единая Россия» продолжает партийный контроль за строительством объектов в рамках реализации национальных проектов в РТ.

(Нижнекамск, 15 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Рабочая группа по контролю за реализацией нацпроектов сегодня совершила выезд на объекты в Нижнекамске, которые строятся в рамках нацпроектов «Демография» и «Безопасные и качественные дороги». 

Участники группы проверили готовность двух детских садов и новых дорог Нижнекамска. «Мы посетили большое количество городов, проверили более половины дошкольных учреждений, которые должны быть сданы в этом году. Стоит отметить, что детские сады Нижнекамска начнут свою работу вовремя», — отметила руководитель группы, зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

Она добавила, что в Нижнекамске в основном завершены все строительные работы, и вокруг новых детских садов остается благоустройство территории, а также внутри расставить мебель и оборудование.

«Особо хотелось бы отметить внутренний дизайн детских садов Нижнекамска. Здесь выбраны теплые, радужные, приятные для детей цвета на стенах, все это не просто эстетика, они положительно скажутся на психологическом настрое ребенка», — подчеркнула зампредседателя Госсовета РТ. 

В рамках нацпроекта «Демография» в Татарстане реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Общий объем финансирования составляет 4,2 млрд рублей. Цель проекта — повысить уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста с 76,9 до 78,9% к 2024 году. При этом доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет должна составить к этому сроку 100%.

Также рабочая группа «Единой России» проверила в Нижнекамске качество и готовность дорог в городе. 

«Мы увидели, что за качество дорог очень серьезно отвечают наши дорожники, и в результате мы получили понимание, что жители города могут быть спокойны за состояние дорог», — подчеркнула спикер. 

Региональной составляющей нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» является региональный проект «Дорожная сеть», его общий объем составляет более 13 млн рублей. Основной целью проекта является приведение автомобильных дорог регионального значения всем соответствующим требованиям, с 46,9 до 50% к 2024 году.

Татарстанские депутаты-единороссы первыми в стране создали сайт, где перечислены все стройки и объекты модернизации в рамках нацпроектов, которые будут реализованы в районах и городах республики. Каждый житель с помощью этой интернет площадки может увидеть, как реализуются нацпроекты.

Также в республике с начала июня любой человек может фотографировать строящиеся объекты и направлять снимки для публикации в Интернете. Это позволяет каждому татарстанцу не только следить за нацпроектами, но и влиять на их реализацию.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Татарстане запускается проект по благоустройству дворов многоквартирных домов
Новости дня
19:28
Объявлен конкурс на соискание награды «За выдающиеся заслуги в молочной отрасли имени Верещагина»

Первое вручение награды пройдет в рамках III Всероссийского Молочного форума «Вологда — молочная столица России» в Вологде в конце октября этого года.

19:09
В Камско-Устьинском районе РТ в овраге нашли заблудившегося инвалида-пенсионера

81-летнего мужчину нашли в двух км от села.

19:05
В Татарстане запускается проект по благоустройству дворов многоквартирных домов

На следующей неделе начнется реализация первого этапа проекта – встречи и обсуждение с жителями модели благоустройства различных типов дворов.

18:56
В Роскачестве рассказали, как не попасться на уловки телефонных мошенников
18:45
В больницы Набережных Челнов доставили пятерых пострадавших в аварии с автобусом в Башкирии

Пострадавший в ДТП ребенок в сопровождении отца доставлен в КДМЦ.

18:45
Объявлен прием работ на всероссийский конкурс на лучшее освещение в СМИ жизни татарского мира

Работы принимаются до 1 ноября 2019 года включительно.

18:25
Следком РТ: Житель Нижнекамска из ревности убил подругу осколком бутылки

Тело 29-летней женщины обнаружили накануне утром у магазина разливных напитков на проспекте Мира.

18:20
«Готовность детсадов на высоком уровне»: Ларионова проинспектировала ход нацпроектов в Нижнекамске

«Единая Россия» продолжает партийный контроль за строительством объектов в рамках реализации национальных проектов в РТ.

18:08
Татарстанская бадминтонистка победила на международном турнире White Nights

Соревнования прошли с 10 по 14 июля в Гатчине.

18:00
Спортсмены РТ с нарушениями зрения и слуха поборются за медали Всероссийской Спартакиады в Марий Эл

Атлеты выступят в состязаниях по бочча, легкой атлетике, настольному теннису, голболу, плаванию, футболу.

17:56
Из-за распространения кори в Европе врач-эпидемиолог посоветовала татарстанцам пройти вакцинацию

Иммунизации против кори подлежат люди в возрасте до 35 лет, не привитые ранее или не имеющие сведений о прививках.

17:39
Перевернувшийся в Башкирии автобус эксплуатировался всего три года и недавно прошел техосмотр

Представитель компании-перевозчика сообщил, что транспорт проходил проверку перед каждым рейсом.

17:37
Рок-группа «Нервы» станет хэдлайнером «Лига Форума»

Также «гвоздями» программы станут дуэты GAYAZOV$ BROTHER$ и In2Nation.

17:26
В Татарстане стартовал конкурс среди сельхозорганизаций по готовности к уборке урожая 2019 года

Для проведения конкурса создано 15 комиссий, в состав которых вошли руководители и специалисты Минсельхозпрода РТ и подведомственных организаций.

17:12
Врач-эпидемиолог ДРКБ рассказала, с какого возраста в детское меню можно вводить арбузы и дыни

Прежде чем давать фрукты ребенку, нужно оценить их органолептические свойства и тщательно вымыть.

17:10
«Безопасные каникулы» с ОАО «Сетевая компания»

Мероприятие прошло в летнем детском лагере «Ялта Зай», где уже шестой год отдыхают дети сотрудников компании.

17:00
Борис Менделевич поддержал идею ввести дополнительный выходной для прохождения диспансеризации

Работникам от 40 лет хотят выделить один день в году для профилактического медосмотра, который поможет выявить заболевания на ранней стадии.

16:59
Семерых пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии разместят в медучреждениях Челнов

Среди пострадавших 13-летний Радмир Галимов, мальчика доставят в Камский медицинский детский центр.

16:50
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы

В новой версии портала появился каталог доступных услуг для физических лиц и реестр продуктов для бизнеса.

16:44
В августе татарстанцы будут отдыхать на один день больше

30 августа отмечается День Республики Татарстан и города Казани.

16:39
Тела погибших в ДТП с автобусом в Башкирии доставят в Набережные Челны ближе к ночи

К месту аварии был оправлен резервный автобус, который привезет уцелевших в аварии челнинцев в родной город.

16:30
В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о строительстве социально-культурных объектов в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

16:28
В Крыму хотят создать аналог «Лиги студентов» по примеру Татарстана

Татарстан вновь задает тенденции для других регионов, отметил президент «Лиги студентов РТ» Руфат Киямов.

16:25
В Татарстане на условную голову скота заготовлено кормов 12,3 ц кормовых единиц при прогнозе 30 ц

В республике темпы заготовки кормов для животноводства в текущем году выше, чем в прошлом сезоне.

16:20
Врач-педиатр ДРКБ: Бассейн, мороженое и грязная вода могут стать причинами инфекционных заболеваний

Опасность для детей в летний период представляют грязные руки и немытые фрукты.

События