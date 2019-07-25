Сразу три новых детских сада в Татарстане выбрали своим названием «Сандугач»

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Заведующие новых детских садов, строящихся в Татарстане в рамках национального проекта «Демография», должны более креативно подходить к выбору названий дошкольных учреждений. Об этом сказала зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова на встрече группы контроля партии «Единая Россия» за исполнением нацпроектов в Татарстане.

«Из 29 дошкольных учреждений сразу три, которые открываются одновременно, выбрали название „Сандугач“ („соловей“ в пер. с тат. яз. — прим. Т-и), — сказала Ларионова. — Мне непонятно, как детский сад в Казани с татарским языком воспитания и обучения имеет название „Чемпион“».

Необходимо привлечь родителей дошколят и общественность, чтобы вместе выбрать действительно перспективные названия, считает Татьяна Ларионова. Нужно выбирать названия, которые бы соответствовали приоритетам и направленности детских садов, отметила спикер.

Всего 29 дошкольных учреждений Татарстана планируется сдать в этом году в рамках нацпроекта «Демография». Их особенность в том, что половина мест в детсадах рассчитана на малышей ясельного возраста.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.