Динара Прокопьева

25 июля 2019, 13:30

Общество

Сразу три новых детских сада в Татарстане выбрали своим названием «Сандугач»

Общество

Сразу три новых детских сада в Татарстане выбрали своим названием «Сандугач»

Фото: архив

Татьяна Ларионова раскритиковала названия новых детских садов за отсутствие креативности.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Заведующие новых детских садов, строящихся в Татарстане в рамках национального проекта «Демография», должны более креативно подходить к выбору названий дошкольных учреждений. Об этом сказала зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова на встрече группы контроля партии «Единая Россия» за исполнением нацпроектов в Татарстане.

«Из 29 дошкольных учреждений сразу три, которые открываются одновременно, выбрали название „Сандугач“ („соловей“ в пер. с тат. яз. — прим. Т-и), — сказала Ларионова. — Мне непонятно, как детский сад в Казани с татарским языком воспитания и обучения имеет название „Чемпион“».

Необходимо привлечь родителей дошколят и общественность, чтобы вместе выбрать действительно перспективные названия, считает Татьяна Ларионова. Нужно выбирать названия, которые бы соответствовали приоритетам и направленности детских садов, отметила спикер.

Всего 29 дошкольных учреждений Татарстана планируется сдать в этом году в рамках нацпроекта «Демография». Их особенность в том, что половина мест в детсадах рассчитана на малышей ясельного возраста.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Россельхознадзор по РТ: включение молочной продукции в «Меркурий» поможет победить фальсификат
Новости дня
14:11
За посылку с препаратами, повышающими выносливость и мужскую силу, житель РТ отправится в колонию

Суд признал 33-летнего жителя Агрыза виновным по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».

13:58
Почти 200 спортсменов съедутся со всей России в Казань на соревнования по пулевой стрельбе

Татарстан на турнире представят восемь стрелков.

13:44
Число партий, которые смогут пройти в Госсовет РТ по единому округу, сократилось с 11 до 9

ЦИК Татарстана зарегистрировала списки четырех парламентских партий – «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

13:30
Сразу три новых детских сада в Татарстане выбрали своим названием «Сандугач»

Татьяна Ларионова раскритиковала названия новых детских садов за отсутствие креативности.

13:19
Россельхознадзор по РТ: включение молочной продукции в «Меркурий» поможет победить фальсификат

В Казани обсудили результаты правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по РТ.

13:09
В Альметьевске спасли щенка, который провалился в глубокий колодец

Спасатели с помощью лестницы спустились на глубину трех метров и вытащили животное на поверхность.

12:56
Построенный в Татарстане вьетнамский фрегат «Куанг Чунг» примет участие в параде в День ВМФ России

Передача боевого фрегата вьетнамской стороне состоялась осенью 2017 года.

12:40
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о чемпионате Европы по триатлону на дистанции спринт

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

12:38
Для эковолонтеров Татарстана стартовал прием заявок на конкурс лучших отрядов

Победителей наградят в Москве 28 — 31 октября в рамках Всероссийской конференции по экологическому образованию.

12:30
Татарское управление инкассации РОСИНКАС приступило к выпуску бронированных автомобилей

Машины оснащены системами спутникового мониторинга, тревожной кнопкой, восемью видеокамерами и многим другим.

12:30
Прокуратура выявила в двух элитных гимназиях Казани нарушения при приеме детей в первый класс

Прокурорские проверки прошли в школах и детсадах в 14 городах республики.

12:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о рыболовном турнире «Тотальный спиннинг.Казань 2019»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

12:24
Казгордума досрочно сложила полномочия депутата от КПРФ Ислаева

Азат Ислаев перешел на работу за пределами татарстанской столицы.

12:06
Тысячи нарушений и борьба с нелегальными маршрутками: в Казани прошла коллегия Госавтодорнадзора

Представители ведомства со всей страны подвели в столице РТ итоги работы за первое полугодие 2019 года.

11:26
Татарстанцев приглашают поучаствовать в международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»
11:15
Мобильное приложение Альфа-Банка для бизнеса оказалось в лидерах рейтинга Markswebb
11:06
Казгордума решила сносить незаконные ларьки в подземных переходах

Депутаты расширили список мест, где можно демонтировать самовольные постройки.

11:02
Голикова: За 70 лет существования движения WorldSkills чемпионат в Казани будет самым масштабным

Вице-премьер России доложила Владимиру Путину о подготовке к чемпионату мира по рабочим профессиям в Татарстане.

10:50
Казгордума направит на поддержку НКО в области культуры 10 млн рублей

Реализацию проектов в сфере культуры и искусства поддержат субсидиями из бюджета Казани.

10:38
На «Фанфарах Казани» выступят 700 музыкантов лучших оркестров РФ, Казахстана и Болгарии

Все фестивальные мероприятия развернутся на восьми площадках.

10:31
Две женщины получили серьезные травмы, упав в междугороднем автобусе в Казани

ДТП произошло накануне вечером напротив дома №2 по улице Горьковское шоссе.

10:22
Свыше 5 тыс. преподавателей рабочих профессий пройдут переподготовку после WorldSkills Кazan

Зампредседателя Правительства России Татьяна Голикова пожелала сборной страны успеха на грядущем чемпионате WorldSkills в Казани.

10:10
Стартовала онлайн-регистрация на Казанский полумарафон

У участников появится шанс помочь тяжелобольным детям, которые живут вместе с родителями во время лечения в «Доме Роналда Макдоналда».

10:00
«В добрый путь, дорогие друзья!»: в КРК «Пирамида» состоялось вручение дипломов выпускникам ККИ

Выпуск-2019 получился очень успешным: из 769 дипломов 108 оказались почетного красного цвета.

09:56
В Российский исламский институт на 500 мест поступили 400 заявлений от абитуриентов

Институт готовит кадров по направлениям «Теология», «Лингвистика», «Журналистика».

События