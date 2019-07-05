Динара Прокопьева

5 июля 2019, 14:26

Общество

Ларионова: Родители должны знать, что детсады Казани строятся по нацпроекту «Демография»

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Общество

Ларионова: Родители должны знать, что детсады Казани строятся по нацпроекту «Демография»

Фото: Салават Камалетдинов/архив

Группа контроля «Единой России» за исполнением нацпроектов съездила на стройку трех детских садов Казани, которые должны принять дошколят 1 сентября.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Три детских сада в Приволжском и Советском районах Казани должны принять первых дошколят, в том числе ясельного возраста, уже 1 сентября. К такому выводу пришла группа контроля за исполнением национальных проектов партии «Единая Россия», которая проинспектировала ход строительства дошкольных учреждений в столице Татарстана.

«Сегодня мы посмотрели три из 10 детских садов Казани, которые вводятся в эксплуатацию в этом году в соответствии с национальными проектами. Должна сказать, что еще два детских сада мы смотрели буквально несколько дней назад, то есть половину детских садов мы посмотрели, знаем их состояние», — сказала зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова. Она отметила, что есть все основания думать, что детсады откроют свои двери для малышей 1 сентября.

Первой остановкой стал детский сад-новостройка по ул. Завойского, 27 в Советском районе Казани. В него смогут ходить лишь 50 детей, но все — ясельного возраста. Учреждение будет работать как филиал существующего детского сада № 146, который принимает почти 300 детей вместо 220 по проектной мощности.

«По республике в этом году открывается 29 садов, 6000 мест, из которых половина — для детей ясельного возраста. Мы уже системно переходим к детям этого возраста», — заметила Ларионова.

Еще один детский сад попал в поле зрения рабочей группы этим утром. Он находится в ЖК «Родина» в том же районе Казани. В него уже 1 сентября должны пойти 260 дошколят, а число ясельных групп — пять из 14. Детям планируют прививать экологические привычки, а любовь к спорту —  через стретчинг-гимнастику, степ-аэробику и фитболл.

Заключительной точкой осмотра стал детский сад в Приволжском районе Казани по ул. Профессора Камая. Он расположится в двух соседних зданиях, каждое из которых примет 220 детей.

«Самое главное — привлечь к этому всему население, чтобы население знало, что здесь строится детский сад. 1 сентября пойдут 220 ребятишек, а до 1 января 2020 года плюс еще 220. И все это один национальный проект — „Демография“. Это же важно и здорово, 440 детей — это большое количество», — отметила зампредседателя Госсовета РТ.

Особенностью этого учреждения станет создание полилингвальной образовательной среды. В детском саду будут работать специалисты, владеющие татарским, русским, английским языками. Впоследствии — педагоги, владеющие китайским и турецким языками.

«Все, что касается изучения языков, мультилингвизма, актуально как раз в раннем возрасте. Чем раньше дети погружаются в языковую среду, чем раньше они начинают изучение, тем качественнее и успешнее будут результаты. То, что открываются мультилингвальные именно детские сады, это правильно и разумно. Это значит, что затем в полилингвальные школы будут поступать уже дети билингвы и мультилингвы», — сказала директор сети полилингвальных детсадов «Бала-Сити» Альбина Насырова. Она также входит в группу контроля за исполнением нацпроектов.

Подводя итоги объезда строящихся детских садов, Ларионова озвучила выявленную проблему.

«Что касается сегодняшнего объезда, мы, к сожалению, обнаружили это на всех трех дошкольных учреждениях — нет четкой паспортизации со ссылкой на национальный проект, — сказала она. — Каждая семья должна ощутить, что в результате национальных проектов жизнь меняется в лучшую сторону».

Зампредседателя Госсовета РТ подчеркнула, родители будущих дошколят должны понимать, что детсад строится в рамках национального проекта «Демография».

«Строительство дошкольных учреждений по национальным проектам преследует две задачи. Не только создание новых мест в дошкольных учреждениях, но и возможность для наших мам выйти на работу раньше, не потерять связь со своим трудовым коллективом. Если мама отдает ребенка в дошкольное учреждение в два года, а не в три, как было раньше, то это возможность для профессионального роста, повышения уровня жизни для своей семьи», — сказала Ларионова. Подрядчики пообещали заменить паспорта в начале следующей недели.

Участники рабочей группы отметили, что осуществляется не контроль ради контроля, а контроль ради результата. Такая работа дает возможность доработать и улучшить национальные проекты на будущее, поскольку они рассчитаны до 2024 года включительно.

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