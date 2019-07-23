Антон Шибалов: Победу в ралли «Шелковый путь» нам предсказали шаманы

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Победитель ралли «Шелковый путь-2019», пилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов заявил, что победу его команде предсказали шаманы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Победу предсказали шаманы. Когда мы были в Иркутской области, кто-то в свободное время заезжал к шаманам — шаманы нагадали победу нашей команде. Тем не менее больше половины гонки лидировал Сергей Вязович, и я подумал, что это была какая-то шутка, что, наверное, шаманы ошиблись», — рассказал Антон.

Также пилот поделился, что его команда готовится к гонке «Дакар» в Саудовской Аравии, но он пока не знает, поедет ли на эти соревнования.

«Решение о том, кто поедет на „Дакар“, будет принимать руководство команды. Какие будут цели, если поеду? Конечно, хотелось бы добавить „Золотого бедуина“ „Дакара“», — заявил он.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин и Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравили команду «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли «Шелковый путь».

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