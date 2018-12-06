Рустам Минниханов поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли «Шелковый путь»

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму генеральному директору КАМАЗа Сергею Когогину и членам команды «КАМАЗ-мастер» во главе с их руководителем Владимиром Чагиным по случаю победы в международном ралли-рейде «Шелковый путь».

«Вы не перестаете удивлять и восхищать нас все новыми победами и достижениями, и вот вновь все места на пьедестале почета принадлежат камазовцам, все четыре экипажа в ТОП-5, так держать!» — указано в тексте телеграммы.

Рустам Минниханов отметил, что 10 дней гонки по сложнейшим ландшафтам — это настоящее испытание на мужество, выносливость, смекалку и техническую подкованность. «Большая часть работы, очень важной для победы, организации этого ралли, ценной для технологического развития российского автопрома, велась на протяжении всего года большим коллективом „КАМАЗ-Автоспорт“ и ПАО „КАМАЗ“. Знаю, что каждый из вас вложил свою душу в этот триумф, и от души поздравляю вас!» — подчеркнул в своей телеграмме Президент РТ.

Девятый ралли-рейд «Шелковый путь» завершился во вторник в китайском уезде Дуньхуан. В зачете грузовиков первые три места заняли экипажи российской команды «КАМАЗ-мастер».

Впервые в своей карьере «Шелковый путь» выиграл пилот команды Антон Шибалов. Вместе с ним в экипаже ехали штурман Дмитрий Никитин и механик Иван Татаринов. Ранее поздравительную телеграмму камазовцам отправил и Президент России Владимир Путин.

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