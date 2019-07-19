Археолог: Изучение найденных в Аксубаевском районе останков может занять год или полтора

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Изучение человеческих останков, найденных неподалеку от села Старые Киязлы Аксубаевского района Татарстана, может занять год или полтора года. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал директор ООО «Прикладная археология» кандидат исторических наук Константин Истомин.

«Научный отчет обычно пишется в течение года, хотя сами черепа могут обрабатываться и год-полтора – это зависит от успеха антропологического коллектива, который будет задействован. У нас в Казани есть квалифицированные антропологи, которые могут выполнить эту работу», – объяснил археолог.

При этом специалист добавил, что датировка Старокиязлинского могильника после изучения останков не будет изменена. «Датировку мы уже вывели – X–XIV века, никакими другими методами она уточнена быть не может. Даже какие-то радиоуглеродные анализы не дадут нам никакого периода более точного, чем этот», – пояснил он.

Кроме того, Истомин подчеркнул, что могильник был самым обычным мусульманским кладбищем и никаких двух- или трехметровых гигантов там не хоронили, какие бы слухи сейчас не распространяли неосведомленные люди.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что археологи вывезли останки 150 человек, захороненных в X–XIV веках на Старокиязлинском могильнике. Сам могильник включен в список выявленных объектов археологического наследия и поставлен на государственную охрану.

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