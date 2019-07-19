Татар-информ

19 июля 2019, 15:52

Общество

Археологи вывезли останки людей из древнего захоронения в Аксубаевском районе

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Общество

Археологи вывезли останки людей из древнего захоронения в Аксубаевском районе

Фото: Сельская новь

Недалеко от села Старые Киязлы нефтяники нашли 150 скелетов возрастом около тысячи лет.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Археологи на грузовиках вывезли из «Старокиязлинского могильника» останки 150 человек. Древнее захоронение предположительно X — XIII веков ранее обнаружили нефтяники при прокладке трубопровода недалеко от села Старые Киязлы Аксубаевского района.

«Действительно, эти могилы мусульманские, потому что люди захоронены так же, как мы кладем, — на восток. Археологи около 150 могил откопали, чтобы нефтяники смогли дальше пройти», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» глава Старокиязлинского сельского поселения Газинур Давлетшин.

Он добавил, что теперь нефтяники смогут продолжить начатую работу.

Куда отправили древние останки, рабочие не сообщили. На их изучение археологам может потребоваться около полутора лет.

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