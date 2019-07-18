Древние могилы, найденные под Аксубаево, признаны археологическим наследием и взяты под охрану

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Аксубаевском районе Татарстана археологи обнаружили объект археологического наследия площадью около 2 га. «Старокиязлинский могильник» поставлен на государственную охрану, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

«При проведении обследования в рамках историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по проекту прокладки нефтепровода в Аксубаевском районе РТ археологами был выявлен ранее неизвестный объект археологического наследия», – говорится в сообщении пресс-службы.

Приказом Комитета РТ по охране объектов культурного наследия 1 июля текущего года «Старокиязлинский могильник» включен в список выявленных объектов археологического наследия.

Объект находится между селами Старые Киязлы, Кызыл-Тау и Новые Киязлы. По проекту планировки территории он будет освоен только частично под промышленные нужды, оставшаяся часть обследоваться не будет и останется законсервированной.

Ранее в соцсетях появилась информацию о том, что в Аксубаевском районе РТ между поселками Кызыл Тау и Новые Киязлы при прокладке трубопровода нашли древнее захоронение предположительно X–XIII веков. На видео показаны открытые могилы со скелетами взрослых, а также с детскими останками.

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