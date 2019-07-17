В Татарстане при прокладке трубопровода нашли захоронение – предположительно, X-XIII веков

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Аксубаевском районе Татарстана между поселками Кызыл Тау и Новые Киязлы при прокладке трубопровода нашли древнее захоронение – судя по всему, X-XIII веков. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«В Киязлах вроде. Кладбище старинное», – прокомментировал фотографии пользователь соцсети.

«Между двумя Киязлами, точнее, где раньше была свиноферма и Чув. Киязлы (Чувашские Киязлы – прим. Т-и), как раз в середине», – заявил в комментариях другой пользователь.

На видео показаны открытые могилы – как со скелетами взрослых, так и с детскими останками. Некоторые могилы кто-то только разметил – возможно, собираясь раскопать их позже.

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