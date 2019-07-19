Владимир Чагин о победе челнинской команды: «КАМАЗ-Мастер» сразу захватил лидерство

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Легенда команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, руководитель международного ралли «Шелковый путь-2019», в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» триумф «КАМАЗов», занявших первые три места в классе грузовиков.

Чагин отметил, что камазовцы сразу захватили лидерство в гонке, обратив, впрочем, внимание и на рост мастерства белорусской команды «МАЗ».

При этом специалист подчеркнул: «<...> сказался опыт нашей команды “КАМАЗ-Мастер“, нашей школы: мы постоянно были в лидирующей тройке, а уже незадолго до финиша прочно удерживали первые позиции».

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