Татар-информ

19 июля 2019, 20:58

Спорт

Владимир Чагин: Радует, что у «КАМАЗ-Мастера» появился новый конкурент в лице белорусского «МАЗа»

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Спорт

Владимир Чагин: Радует, что у «КАМАЗ-Мастера» появился новый конкурент в лице белорусского «МАЗа»

Фото: архив

Оказаться на первых позициях соперникам не дает опыт татарстанской команды.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). У команды «КАМАЗ-Мастер» и ведущих мировых автопроизводителей на ралли-гонках появился новый конкурент – команда «МАЗ» из Беларуси. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил капитан «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин.

«Радует, что растет с каждым годом конкуренция со стороны команды “МАЗ” из Белоруссии, они реально конкурируют с ведущими мировыми автопроизводителями», – сказал Чагин.

Однако, по его словам, победить белорусским соперникам не дает опыт татарстанской команды. На прошедшем «Шелковом пути» «КАМАЗы» постоянно находились в лидирующей тройке, а ближе к финишу уже прочно заняли первые позиции.

В интервью Владимир Чагин рассказал об особенностях монгольских трасс, где проходила гонка, об интересе Китая к ралли-рейдам, о постоянной модернизации гоночных грузовиков и о многом другом. Подробнее с материалом скоро можно будет ознакомиться на портале «События».

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