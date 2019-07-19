Руководитель «Шелкового пути»: «Китайские участники ралли превращаются в мировых лидеров»

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Легенда команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, руководитель международного ралли «Шелковый путь-2019», в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» оценил прогресс автоспорта в Китае.

Чагин обратил внимание на прогресс китайских гонщиков: «Интерес в Китае к нашему проекту, к ралли-рейдам растет, как и прогресс китайских гонщиков с каждым годом. Достаточно сказать, что в классе внедорожников из пяти первых машин на финише три были с китайскими экипажами».

«Они высокие скорости показывают на спецучастках, очень хорошо оснащены техникой, обслуживанием, механиками, постоянно растет их уровень. С каждым годом китайские участники ралли становятся и опытнее, и опаснее как конкуренты фаворитов, превращаясь в мировых лидеров», – констатировал специалист.

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