Татар-информ

19 июля 2019, 21:52

Спорт

Руководитель «Шелкового пути»: «Китайские участники ралли превращаются в мировых лидеров»

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Спорт

Руководитель «Шелкового пути»: «Китайские участники ралли превращаются в мировых лидеров»

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Владимир Чагин оценил ход развития автоспорта в Китае.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Легенда команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, руководитель международного ралли «Шелковый путь-2019», в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» оценил прогресс автоспорта в Китае.

Чагин обратил внимание на прогресс китайских гонщиков: «Интерес в Китае к нашему проекту, к ралли-рейдам растет, как и прогресс китайских гонщиков с каждым годом. Достаточно сказать, что в классе внедорожников из пяти первых машин на финише три были с китайскими экипажами».

«Они высокие скорости показывают на спецучастках, очень хорошо оснащены техникой, обслуживанием, механиками, постоянно растет их уровень. С каждым годом китайские участники ралли становятся и опытнее, и опаснее как конкуренты фаворитов, превращаясь в мировых лидеров», – констатировал специалист. 

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