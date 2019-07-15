В Башкирии задержали водителя перевернувшегося татарстанского автобуса

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Башкирии задержали 32-летнего водителя перевернувшегося татарстанского автобуса, сообщили в СУ СК России по Республике Башкортостан.

«Как установлено следствием, вечером 14 июля 32-летний мужчина, управляя пассажирским автобусом, в котором находилось 39 пассажиров, двигаясь по автодороге Уфа – Инзер – Белорецк в Архангельском районе, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автобуса в кювет», – сообщали в управлении.

Водитель автобуса был задержан. Его подозревают в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следователи совместно с криминалистами осмотрели место аварии. Кроме того, назначена экспертиза, которая должна установить техническое состояние автобуса в момент аварии и наличие нарушений при его эксплуатации. Также у компании-перевозчика истребуется необходимая документация, а сотрудники предприятия будут допрошены.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в Башкирии перевернулся автобус из Татарстана. В момент аварии в салоне находились 39 пассажиров, шестеро из которых погибли. Еще 21 человек с различными травмами находится в больницах. В ближайшее время пятерых пострадавших доставят в больницы Набережных Челнов.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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