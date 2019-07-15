(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Башкирии после смертельной аварии с автобусом из Татарстана возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РБ.

«Уфимским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и использования транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели пассажиров», – рассказали в Следкоме Башкирии.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа в составе руководства и следователей территориального отдела, а также криминалисты из регионального управления СКР. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

В МЧС РБ сообщили, что на базе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан открыта горячая линия 8 (347) 248-12-84 для обращения родственников пострадавших при ДТП с автобусом 14 июля в Башкортостане.

«По уточненной информации в аварии у Ирныкши погибли шесть человек, в больницы доставили 21 человека, из них двоих детей. В итоге госпитализация потребовалась семи взрослым и ребенку, еще 13 пассажиров автобуса осмотрели и отпустили лечиться амбулаторно», – рассказали в МЧС Башкирии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Архангельском районе перевернулся автобус с туристами из Татарстана, направлявшийся в Набережные Челны. В результате ДТП погибли шесть пассажиров.

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