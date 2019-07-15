Минздрав РТ: Пятерых пострадавших в аварии в Башкирии перевозят в Набережные Челны

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Пятерых пострадавших в аварии с автобусом в Башкирии перевозят в больницы Набережных Челнов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«На данный момент в лечебные учреждения Набережных Челнов силами наземного транспорта санитарной авиации и скорой медицинской помощи осуществляется транспортировка пятерых пострадавших в аварии в Башкирии», – уточнили в пресс-службе министерства.

Еще двое остаются в больнице Уфы. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в Башкирии автобус, следовавший в Набережные Челны из Мендигулово, вылетел с дороги и перевернулся. В результате аварии погибли шесть человек. Еще 21 пассажир получил различные травмы и был доставлен в больницы.

После смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело.



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