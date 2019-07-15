(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Количество пострадавших в перевернувшемся в Башкирии татарстанском автобусе выросло до 15 человек, об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

«Всего в результате аварии пострадали 15 человек, из них один ребенок. Все они доставлены в городские больницы. Еще 16 человек были осмотрены врачами и доставлены в пункт временного размещения. Еще трое, среди которых также был ребенок, добрались до больницы в Уфе, где были отпущены врачами на амбулаторное лечение», – рассказали в МЧС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в районе поселка Ирныкши автобус, следовавший в Набережные Челны из Мендигулово, вылетел с дороги и перевернулся.

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