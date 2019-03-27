Общественная палата РТ призвала обсудить использование имен Тукая и Лемаева в дизайне аэропортов

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Общественная палата Татарстана предложила организовать открытое обсуждение использование имен Габдуллы Тукая и Николая Лемаева в дизайне аэропортов «Казань» и «Бегишево». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин пояснил, что Правительству Татарстана уже направлено предложение по созданию организационного комитета в составе общественников, экспертов, профильных чиновников и представителей самих аэропортов.

Глава ОП республики отметил масштабный характер предстоящей работы и обратил внимание на необходимость привлечь к ней жителей республики. Кроме того, он подчеркнул: «Учитывая общественный характер конкурса, важным для нас остается решение, что не должно быть потрачено бюджетных денег – нам необходимо определиться с инвесторами работ».

Имена Габдуллы Тукая и Николая Лемаева были присвоены воздушным гаваням Татарстана по итогам конкурса «Великие имена России», состоявшегося в конце 2018 года.

Пока преобразования в аэропортах, связанные с увековечиванием памяти этих выдающихся деятелей, незначительны. В «Бегшево» информация о Лемаеве выведена на электронные табло, а на сайте визуализировано его имя. На сайте аэропорта Казани также визуализировано изображение Тукая.

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