Объявлены имена аэропортов «Казань» и «Бегишево»

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Александр Елисеев). В прямом эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» состоялось подведение итогов проекта «Великие имена России». Более 5 млн человек отдали свои голоса за кандидатов, чьими именами они бы хотели назвать аэропорты.

На территории Татарстана два аэропорта участвовали в этом проекте – «Казань» и «Бегишево». В шорт-лист по республике вошли семь имен.

Воздушной гавани столицы РТ предлагалось присвоить имена Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая или Андрея Туполева. Согласно сайту проекта, лидером голосования стал Тукай. В общей сложности проголосовали свыше 123 тыс. человек.

Аэропорту же «Бегишево» могли быть присвоены имена Николая Лемаева, Дмитрия Менделеева, Салиха Сайдашева и Ивана Шишкина. В этом случае лидером голосования стал Лемаев – один из основателей Нижнекамска и создателей местной химической промышленности. Участниками голосования стали более 65 тыс. человек.

Ведущие программы отметили, что голосование было интригующим и напряженным. Отдельно они подчеркнули, что в шорт-лист не попало имя музыканта Егора Летова, именем которого предлагалось назвать аэропорт Омска, и что в проекте практически не фигурировало имя Иосифа Сталина.

Также ведущие напомнили о споре, который развернулся вокруг аэропорта в Калининграде, который предлагали назвать именем философа Иммануила Канта. «Я отношусь к Канту положительно – и как к философу, и как к подданному России. В проекте победила Елизавета Петровна», – сказал в прямом эфире министр культуры РФ Владимир Мединский.

Глава Минкультуры также отметил, что это не переименование аэропортов, а получение ими дополнительных названий. Он вспомнил о переименовании Набережных Челнов в Брежнев и последовавшем вскоре обратном переименовании и подчеркнул, что ничего подобного воздушным гаваням не грозит.

В итоге аэропорт «Казань» получил имя классика татарской литературы Габдуллы Тукая, а «Бегишево» присвоено имя министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР Николая Лемаева.

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