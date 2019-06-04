Аэропорт «Бегишево» визуализируют в тематике Николая Лемаева

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Аэропорт «Бегишево» в Нижнекамске украсят элементы визуализации, связанные с Николаем Лемаевым, – это произойдет к 90-летнему юбилею промышленника – 14 ноября, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Мэр Нижнекамска Айдар Метшин пояснил, что в настоящее время власти города совместно с аэропортом и «Нижнекамскнефтехимом» готовят предложения по содержательному наполнению и визуализации «Бегишево».



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что аэропорт «Бегишево» с ноября 2018 года носит имя директора производственного объединения «Нижнекамскнефтехим», министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР Николая Лемаева.



Названия для татарстанских аэропортов определились по результатам народного голосования в конкурсе «Великие имена России».



За аэропорт «Бегишево» проголосовали 67 тысяч 995 человек, 47% из них выбрали имя Лемаева.

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