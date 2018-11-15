Власти РТ хотят поменять оформление переименованных аэропортов с учетом мнения жителей

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Власти РТ надеются на участие общественности в обсуждении оформления аэропортов «Казань» и «Бегишево» после конкурса «Великие имена России». Об этом на брифинге в Доме Правительства сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Сами аэропорты будут прорабатывать вопросы, связанные с оформлением зданий. Надеемся, в этой части также будет привлечена общественность и пройдет широкое общественное обсуждение», — сказала Галимова.

Она добавила, что властям интересно, как это будет реализовано, ведь «аэропорт является воздушными воротами нашей республики».

На днях в прямом эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» состоялось подведение итогов проекта «Великие имена России». Аэропорт «Казань» получил имя классика татарской литературы Габдуллы Тукая, а «Бегишево» присвоено имя министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР Николая Лемаева. Галимова подчеркнула, что речь идет не о переименовании аэропортов, а о получении ими дополнительных названий.

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