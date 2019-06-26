Синоптики Татарстана вновь предупреждают о дождях, грозах и усилениях ветра

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Завтра, 11 июля, на территории Татарстана местами вновь пройдут кратковременные дожди, кое-где возможны грозы, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Кроме того, во время гроз вероятны усиления юго-западного ветра до 15–18 м/с.

В темное время суток столбики термометров опустятся до 10 градусов выше нуля. Днем температура воздуха по республике составит от 20 до 25 градусов тепла. Теплее всего будет на северо-востоке региона, прохладнее всего – на юго-западе.

При этом в последующие дни, 12 и 13 июля, согласно предварительному прогнозу татарстанских синоптиков, на территории республики «также ожидается погода циклонического типа – с дождями и грозами».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РТ Рустам Минниханов в шутку предложил назначить в Татарстане «ответственного за жаркое лето».

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