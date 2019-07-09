(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Сильным порывом ветра частично сорвало крышу со школы в Арском районе РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 18.50 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в селе Ашитбаш Арского района республики ветром частично сорвало крышу с Ашибатской средней общеобразовательной школы им. Тукая», – уточнили в МЧС.

Прибывшие по вызову сотрудники ОГ Арского ПСГ установили, что порывом ветра повреждена часть кровли на площади 60 кв. метров.

На завтра запланировано совещание в администрации района, где будут обозначены сроки восстановительных работ.



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