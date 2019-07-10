Минниханов в шутку предложил назначить в Татарстане «ответственного за жаркое лето»

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в шутку предложил назначить в республике «ответственного за жаркое лето». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Ничек сезгэ хэзерге жэй? Как погода? Надо бы назначить ответственного за жаркое лето!» – заметил Минниханов, опубликовав видеоролик по мотивам стихотворения Шауката Галиева «Тэмле жэй», что переводится с татарского языка как «Вкусное лето».

Это стихотворение содержит следующие строки: «Поляны пахнут ягодами, / а поля пахнут хлебом, / на лугах запах молока… / Добавить бы цветов еще ярких, / побольше солнца лучей жарких, / это было бы настоящее лето!»

Татарстан с минувших выходных находится под воздействием холодного атмосферного фронта, который принес в республику дожди, грозы с градом, а также сильный ветер порывами до 15–19 м/с. Максимальные температуры воздуха составили от 17 до 23 градуса тепла, а среднесуточные температуры оказались на 4 градуса ниже средних многолетних значений.

По данным Гидрометцентра РТ, сегодня и завтра в республике сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Минимальные температуры воздуха ночью составят от 10 до 17 градусов тепла, максимальные температуры днем – от +20 до +25 градусов. По предварительному прогнозу, 12 и 13 июля также ожидается погода циклонического типа – с дождями и грозами, в температурном отношении – умеренно-теплая.

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