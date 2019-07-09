Татар-информ

9 июля 2019, 16:11

Происшествия

МЧС Татарстана рекомендует жителям соблюдать осторожность во время сильного ветра и грозы

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Происшествия

МЧС Татарстана рекомендует жителям соблюдать осторожность во время сильного ветра и грозы

Сегодня и завтра на территории республики порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ сегодня и завтра на территории республики ожидается сильный ветер и гроза, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«При сильном ветре, грозе и дожде, находясь на улице, нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин, также рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять у непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев», – рассказали в МЧС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в Татарстане и Казани порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Ожидаются грозы.

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